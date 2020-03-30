【足球熱話】維拉隊長隔離期間飲大咗？　派對醉酒炒車三步曲

全球新冠肺炎疫情嚴重，各大主要足球聯賽停擺，球星跟大眾一樣盡量留在家中，避免跟他人接觸。 不過阿士東維拉隊長基亞利殊（Jack Grealish）似乎並未乖乖聽話，Twitter瘋傳他的一張照片，令人懷疑這位曼聯今夏收購目標之一沒有做好榜樣，還到友人家參加派對。

英國當地警方正在調查一部Range Rover汽車在伯明翰近郊撞向停泊車輛的案件，為基亞利殊添上更大疑團。

社交網體在英國當地時間周日出現一張白色Range Rover的照片，另有一張照片顯然是基亞利殊跟身旁一名男子說話，不清楚拍攝日期。

基亞利殊疑似無視英國禁聚令，被人影到出街更遇上車禍。（Getty Images）

網上流傳基亞利殊車禍事發經過：

照片中的基亞利殊，竟然穿上兩隻款式不同的「鴛鴦拖鞋」走落街，一灰一白已夠有趣，更搞笑的是他身旁的一名男友人，腋下夾着一隻跟他左腳上同款的白色拖鞋。

到底是他情急下穿錯，還是根本是神智不清？那位好心的友人，顯然是不忍他出醜，拿出同款拖鞋想讓他穿好，不過又不知何故只夾在腋下，未給他穿上。

▼▼基亞利殊早前拍片呼籲民眾留在家中▼▼

英國西米德蘭茲郡警方發言人稱，一部價值70000英鎊的汽車，撞向兩部停泊車輛，並指他們會傳召相關司機問話。警方發言人稱，車主離開前已留下個人資料，停泊車輛只受輕微破壞，他們正在調查事件並鼓勵知情市民提供資料。警方並未確認肇事司機是否基亞利殊。

意外地點正好位於基亞利殊的維拉前隊友麥戈麥克（Ross McCormack）的豪宅外。Twitter內有人聲稱，他在家門前的車子被撞。一名目擊者向英國《每日郵報》體育組指出，肇事者正是基亞利殊，陪同他的是已退役的前伯明翰球員Tony Capaldi，當時他正離開麥戈麥克居住的大廈。

基亞利殊外形俊朗，是維拉球迷寵兒。（Getty Images）

種種跡象顯示，基亞利殊並未遵照自己幾日前發出的呼籲，到友人家中飲酒開派對，還在醉酒下駕駛，失控撞向其他車輛。《伯明翰郵報》引述一名維拉內部消息人士稱，維拉高層周日晚上一度找尋基亞利殊，要求他解釋事件。

基亞利殊和麥戈麥克均未就事件發言。

新冠肺炎波及英格蘭球壇 (按圖放大)

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基亞利殊周六才在Twitter上載一段短片，要求大家留在家中：「協助拯救生命，你必須留在家中」諷刺的是，一日之後他便被發現在離家16公里外的友人家門外。維拉跟其他英超球隊一樣，訓練場地正在關閉，所有球員在家中進行體能訓練。

現年24歲的基亞利殊，6歲已加盟阿士東維拉，多年來陪伴球隊在英冠與英超之間升升降降，忠心耿耿，累積為球隊176次上陣，攻入24球，助攻22次。今季球隊重返英超，他個人表現出色，是球隊的進攻泉源，但球隊成績未如理想，排第19位降班危機深重。

他目前周薪約45000英鎊，盛傳曼聯領隊蘇斯克查對他欣賞有加，紅魔鬼計劃用三倍人工撬他過檔。不知今次事件，會否對他的前途帶來影響。

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