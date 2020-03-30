【行山補給】城門水塘茶水亭約滿結業　周婆婆：行山個個都好好人

「行山的人個個都好好人，真的好好人。」 85歲的周婆婆4年來助兒子打理城門郊野公園的茶水亭，她雄亮的聲線及親切的笑容，還有她自製的五花茶及薏米水，深入民心，成為城門水塘的「景點」。 茶水亭今月底約滿，周婆婆的兒子未能再中標，他們只能經營至3月30日。這天是茶水亭最後一日營業，周婆婆表示不捨得，多謝行山人士不嫌她老，個個都肯跟她聊天。

在大帽山茶水亭採訪完即將搬舖的蓮姐後，聽到山友報料，原來城門的茶水亭今日最後營業，所以趕到城門去。在城門水塘的小巴下車，沿畔塘徑的馬路上斜，就來到周婆婆一家經營的茶水亭。

營業至3月30日

大雨之下，遊人不多，只有兩人剛下山，坐下吃腸粉；茶水亭舖面擺住兩張紙皮告示，寫住「租約期滿，本店營業至3月30日。感謝各位長期支持」。這天最後營業，由周婆婆及女兒看店。對於接受訪問，女兒笑言近日才來幫忙，還是周婆婆最清楚，「她在這裏4年，識了很多朋友！」

待周婆婆洗碗後回來，聽到是記者訪問，便馬上說過不停。她說：「我在這裏做得好開心，老老嫩嫩來這裏行山，經過都會叫『婆婆早晨』！」

舖面擺出告示，指租約期滿，營業至3月30日。（顏銘輝攝）

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

與行山人士接觸4年，周婆婆認為他們都很誠實及善良，她說：「阿婆我已經85歲，我跟他們說，如果找錢少了記得提我，但如果找多了就交給我。他們真的會『婆婆，你找多了五元』，有的甚至說『給你做貼士』，我就說不用。難得你們個個都開心，來食碗麵，婆婆真的很開心，見到大家，一起聊天。」

周婆婆茶水亭有三寶

雖然在郊遊熱點做獨市生意，但茶水亭的食物價錢公道。周婆婆說：「有人來買水，他們說賣6元會不會太便宜，比那些便利店還要平，我跟他們說，這是街坊生意，近小巴站，你落去梨木樹吃東西也不貴。」

常去城門行山的朋友相信都知道，周婆婆的茶水亭有三寶，分別是豆漿、五花茶、薏米水，豆漿由他兒子負責造，而五花茶及薏米水就由周婆婆煲。周婆婆表示約滿後不會另覓地方經營，以後行山人士下山後再飲不到周婆婆的五花茶及薏米水了。

周婆婆的茶水亭有三寶，分別是豆漿、五花茶、薏米水。（顏銘輝攝）

周婆婆健談好客，很喜歡行山人士叫她靚女。她說：「有些後生仔問：『怎麼稱呼你？』我就答：『叫婆婆可以，跟我的孫叫我嫲嫲又得，我姓周，叫我周嬸、周姐都得』但他們就叫我靚女。有次有班學生上來，他們叫我靚女，我請他們食魚蛋，他們多謝我，我說：『是我多謝你們，叫我靚女那麼好！』聽到他們叫我靚女，真的很開心。」

今日在茶水亭食碗餐蛋麵，也多送兩粒魚蛋，周婆婆說：「今日來光顧的，人人都有份。」似乎是結業前的大酬賓。

周潤發：你咁勤力做乜呀

周婆婆還分享她遇上影星周潤發行山的事，「有次我在那裏炒麵，突然有把聲話『你咁勤力做乜呀』，我低頭炒麵，都不知道是他。我一抬頭就見到是周潤發，『你姓周，我都姓周喎』。」

見到有熟客離開，周婆婆馬上提聲說再見。（顏銘輝攝）

除了行山客，周婆婆這4年面對得最多的就是猴子，她最記得有次，她入去廚房洗碗，有隻猴子就爬進來，拆走她的時鐘。周婆婆說：「我出去喝牠：『你有冇搞錯！冇嘢玩玩阿婆！做乜拎走我嘅電鐘！』牠又醒目，沒有亂扔時鐘在地上，而是擺好在盒面。」

周婆婆試過被猴子偷去一罐餅乾，之後猴子就將空的罐還給她，她又試過有猴子闖進茶水亭後不懂離開，她就用棍指引牠出路。與猴子相處得多，周婆婆感嘆：「馬騮其實是懂性的。」

85歲仍然中氣十足

多個郊野公園的茶水亭今月底約滿易手，很多熟客聽到周婆婆一家經營的茶水亭即將結業，都趕來光顧。「這兩日很多客突然走上來，『婆婆，一起影張相』，剛才又有人來找我影相，我當然說好。又有班人上來，話五花茶好好飲，我們又一齊影張相。多謝你們那麼賞面來找婆婆，真的很開心！」

周婆婆接受訪問時聲線溫柔，但一見到熟客離開，便馬上聲如洪鐘地說：「黃生，多謝，再見！」她中氣十足，相信馬路的人都聽得到。

很多行山客都表示不捨，周婆婆也是一樣，她說：「我當然捨不得這裏，但投標就沒有辦法。很多行山客都說：『婆婆，不要不做呀！』但這是投標，不能找業主講加多幾百元租金繼續租給我。或者新人會提供到靚一點的食物吧。」

這個城門郊野公園內的小食亭，位於小巴站附近。（顏銘輝攝）