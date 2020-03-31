【意甲】前隊友爆C朗拿度「不是正常人」　賽後竟約他做這件事

C朗拿度的名句是：「如果不努力工作，天份是沒有意義的」。 他在祖雲達斯的前隊友貝拿迪亞（Medhi Benatia）有深切體會，爆料指C朗曾在一場比賽後致電問他：「有沒有興趣一起做gym？」

貝拿迪亞生涯曾先後效力烏甸尼斯、羅馬、拜仁慕尼黑，至2016/17球季外借祖雲達斯，翌季正式加盟。2018/19球季C朗拿度登錄意甲，跟他成為隊友。

這位32歲守將去年1月轉投卡塔爾「掘金」，效力Al-Duhail SC，期間洩露一段關於葡萄牙球王的小故事：「對阿特蘭大一戰，我們兩個坐在後備席沒有上陣。因為三日後我們要再比賽，教練希望輪換。」

「當我們乘球隊巴士回程，基斯坦奴（C朗名字）傳訊息問我：『你打算做什麼？』我告訴他：『現在是晚上11點，我預備回家，為什麼要問我？』」

貝拿迪亞稱，C朗拿度曾在賽後約他一起做gym。（Getty Images）

C朗晚上11點約隊友……

貝拿迪亞早前向西班牙《阿斯報》憶述，C朗當時問他：「『你會不會想到健身室做一點訓練？我沒有出汗，我需要出一點汗。你來不來？』」

他的回應是：「我回答他，現在已是晚上11時，我只想回家看電視。」

C朗拿度每天勤力鍛煉，即使已屆35歲仍保持極佳體能。（Instagram@Cristiano Ronaldo）

C朗拿度是如何煉成的？（按圖放大）

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貝拿迪亞稱，「那一刻，我知道基斯坦奴不是一個正常人。當你跟他一起工作，你會更加尊敬他，因為他為足球付出了自己整個人生。」

更加恐怖的是，這位摩洛哥守將記錯了一點：該仗他確是未獲派上陣，但C朗拿度當時其實後備出場，更在78分鐘攻入扳平一球，協助球隊在那時候保持不敗。

C朗拿度呼籲大家留在家中（按圖進入）