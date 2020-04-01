【英超】曼聯球星在家工作　蘇斯克查：麻煩太太團幫球員練射門

英國的新冠肺炎症情嚴重，英超球會停賽停訓，球員各自在家訓練。曼聯領隊蘇斯克查接受官網訪問時表示說笑，要球員的女友或太太幫忙，協助球員練習射門。

英超暫停至4月30日，各支英超球隊都因應疫情暫停集體操練，球員各自留在家中。領隊蘇斯克查表示，曼聯球員在家中都不能偷懶，要遵從球會安排的訓練計劃，他說：「每個球員都收到自己的訓練計劃，亦收到餐單。」

在家工作期間，蘇斯克查一直與球員緊密聯繫。（Getty Images）

他還建議球員可以在花園練波，「我會在花園跟小朋友踢波，練習射門，我覺得球隊的前鋒都應該改善他們的射術及走位。我們大部分球員的家中都擁有優質的訓練設施，還有不錯的花園，所以希望他們的太太或女友幫忙，為他們送上傳球及傳中。」

這番話當然是說笑。之前，曼聯中場保羅普巴女友Zulay嘗試接受「控廁紙」的挑戰，結果一腳「撻Q」就將廁紙踢中兒子的頭部。

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普巴之前穿上祖雲達斯球衣在家訓練，為染上新冠肺炎的馬度迪打氣。（網上截圖）

普巴與模特兒女友Zulay時常在社交網站「曬恩愛」（按圖放大）

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蘇斯克查希望球員珍惜這段時間，好好與家人相處，他說：「家人永遠是最好的。投身足球事業，其中一個犧牲是，與家人相處的時間不多，但現在你有很多時間跟他們一起。與家人一起的時光，總是快樂的。」

說回正經事，蘇斯克查表示一直與所有球員保持聯繫，「當然，我習慣每日每小時都見到他們，的確有點不同。我們靠WhatsApp群組及短訊保持聯絡，我們亦都計劃好，若果聯賽重開的話後的訓練安排。不過，一切都是未知之數，我們都不肯定何時重開。」

「幸好現在科技進步，我們仍可聯絡，見到大家，傳送訊息後，可以很快回覆，有時我們都會用古老一點的方法傾電話。總之，我們定期會溝通。」