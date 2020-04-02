【車廠齊抗疫】林寶堅尼改生產線造口罩　法拉利幫手製作呼吸機

繼F1車隊平治之後，另一著名車廠林寶堅尼（Lamborghini ）亦宣布加入抗疫大軍，為醫護人員生產外科手術口罩和各款保護裝備，並已在投入生產。 醫療設備是一門相當專業範疇，為何車廠可以輕鬆做到？

為抗疫出一分力，平治、紅牛、Racing Point、哈斯、麥拿侖、雷諾及威廉士7支駐紮英國的F1車隊，早前發起「Project Pitlane」，以各隊的科技能力幫助英國。

平治與倫敦大學學院（UCL）的研究人員，不足100小時已製造出呼吸機，並已獲英國公共醫療部門國民保健服務（National Health Service，簡稱NHS）批准使用，即將進行大量生產。

歐洲率先爆發疫情的意大利，各大車廠亦正蓄勢待發「救國」。法拉利（Ferrari）和快意（Fiat）正跟國內最大呼吸機生產商Siare Engineering聯絡，預備伸出援手。林寶堅尼索性已將生產線轉型，生產口罩和醫療設備。

平治於社交網站公布呼吸機獲NHS批准使用。（Getty Images）

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跟F1對手平治一樣，另一車廠法拉利亦為製造呼吸機方面出一分力。（資料圖片：Getty Images）

從前利物浦門將連拿、前奧運金牌泳手雲達貝克以至香港空手道運動員李振豪的恐怖染疫經驗可見，新型冠狀病毒Covid-19可令體格強健的頂尖運動員，短期內體能急劇下降，部分人甚至會出現難以呼吸的慘況。疫情之下，幫助病人呼吸的呼吸機需求大增，亦會是拯救重病者的重要資源，這方面原來是各大車廠的強項。

意大利最大呼吸機生產商Siare Engineering行政總裁佩斯奧沙（Gianluca Preziosa）向《路透社》表示，呼吸機與車廠均非常依賴電子科技和氣動力學（pneumatics），因此他們正跟法拉利和快意兩大車廠，以及意大利汽車零件生產商Marelli洽談，合作範圍包括製造部件，幫忙搜羅材料和部件，以及組裝呼吸機。如此一來，亦解開了為何平治由跟英國大學合作到生產呼吸機，只花上不足100小時便極速完成任務。

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極精美！林寶堅尼品牌口罩（按圖細看）

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至於豪華跑車廠商林寶堅尼，索性將位於意大利博洛尼亞的生產線改頭換面。

原本生產汽車內部組件和兩大型號Huracan和Aventador度身定造皮革部件的生產線，改為生產外科手術口罩，跟他們向來的定位一樣「貴精不貴多」，目標每日生產1000個口罩。

一班穿上醒目林寶堅尼制服的工作人員，手勢熟練地用衣車製造出橙色口罩，還在每個口罩加上林寶堅尼招牌。平日慣常縫製車內剪裁複雜精緻的汽車皮革部件，相對而言口罩對他們來說很快便駕輕就熟。

林寶堅尼同時利用他們的碳纖維工廠和研發部門內的3D打印機，為醫護人員生產有機玻璃（plexiglass）醫療防面罩，目標每日200件。上述生產裝備，林寶堅尼均會免費贈送予博洛尼亞 Sant'Orsola-Malpighi醫院，該院為全意大利最大醫院，病床數目超過1500張。林寶堅尼的產量看似不算多，不過相信集合不同車廠和品牌，結合各行各業的力量，積少成多亦可造福萬民。

意大利為全球新冠肺炎死亡人數最多地區，全國累積110574人受感染，當中13155人死亡，死者大部分為年長者，當地一間老人院一個月之內多達63人離世，令人悲痛。

染疫意大利著名足球員（按圖放大）