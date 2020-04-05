【體育熱話】無波睇怎麼辦？　一項吸睛「運動」連尼加也停不到

新冠肺炎疫情令全世界體育賽事停擺，沒有運動直播的日子，對所有球迷、車迷而言也很難捱，除了不斷翻看舊比賽片段「頂癮」，甚至悶得在家中做運動、玩煮飯仔之外，還可以做什麼？ 一項有觀眾席、有數十位一身色彩繽紛的「參賽者」加上精彩刺激現場評述卻又可以保持社交距離的新興「運動」，近期突然爆紅，連身兼足球節目主持人的名宿連尼加也表示：「難以置信我竟然由頭睇到尾！」

英超、西甲、意甲、德甲、法甲……數得出的頂級足球比賽全部停擺，NBA為首籃球比賽同樣停擺，F1新賽季一路推遲，網球四大滿貫遙遙無期，溫布頓更自二戰以來首度取消，奧運延期一年，歐國盃亦押後一年，基本上數得出的大大小小體育賽事全部受疫情影響。

沒有體育直播的日子，體育迷全部也很難過，造就「波子大賽」近日人氣急升。當然一堆波子鬥快碌到終點到底算不算是一項運動，實在值得商榷，不過賽事既有「現場觀眾（不同顏色的波子）」，又有參賽者（當然也是不同顏色的波子），加上一條條崎嶇蜿蜒的賽道，配合賽馬述評員一樣「死唔斷氣」的急速旁述，不失為疫情下一種別具趣味的娛樂。

精彩刺激的波子大賽。（影片截圖）

名宿連尼加也表示自己睇晒成條片

Can’t believe I watched this all the way to the end. The lack of live sport is clearly getting to me. Withdrawal symptoms. https://t.co/YJv1xmqZV5 — Gary Lineker (@GaryLineker) March 16, 2020

近日一條2016年在沙灘拍攝的短片《Jelle's Marble Runs》突然爆紅，至今累積超過3500萬人次收看，連足球名宿連尼加（Gary Lineker）也在Twitter分享：「我竟然由頭睇到尾，實在難以置信」，又表示，「沒有直播體育的日子顯然對我有很大影響，那是戒斷症狀（Withdrawal symptom）。」

這條短片由一對來自荷蘭的兄弟Jelle和Dion Bakker製作，這對名副其實的「孖寶」（波子的英文為Marble）兄弟，最初因為弟弟Jelle想搞普通的「波子跑」（marble runs），卻被哥哥Dion反對，建議不如「搞大佢」而起。

Dion接受CNN訪問時稱，「所有波子跑也是頗為沉悶的。我跟Jelle說，我們可以嘗試一些好像比賽那樣的影片，於是他真的那樣做，而且效果很好！」

Jelle Bakker細心為波子大賽作好準備。（網上圖片）

疫情下人氣急升

「孖寶兄弟」由波子沙灘拉力賽（Marble Sand Rally）一炮而紅開始，他們發明了波子奧運會（Marblympics），可是因此跟國際奧委會發生爭拗，如今已改名名波子聯賽（Marble League）。

一年一度的波子聯賽有16個項目，由16支波子隊伍角逐，每支隊伍擁有各自的顏色、身份以及「支持者」，支持者會在Reddit上載短片、改圖和為支持的隊伍打氣。

4年來《Jelle's Marble Runs》已擁有超過60萬人訂閱，累積逾5300萬人次收看。單在3月份第二個星期，他們的YouTube頻道一個星期內已獲得380萬人次收看，新增7.8萬訂戶，期間追隨他們Twitter和Instagram的人數分別增加一倍和兩倍。

疫情下仍未停擺的賽事：

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疫情下的新寵兒：波子大賽（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

Jelle和Dion Bakker兄弟不斷開發波子大賽新點子。（影片截圖）

沒有戰爭的時空

這些驚人增長數字，一方面反映全球人類在疫情下如何苦悶，同時反映人們對觀看體育賽事的渴求極度龐大。

哥哥Dion希望，他跟弟弟一起利用波子創造出來的一個「平行時空」，可以幫助大家安然度過今次難關：「它令你抽空進入一個沒有戰爭也不涉及其他人類層面的世界，我覺得那是它的魅力所在。」

超過3500萬人次看過的沙灘Marble Run

Day 4 with no sports:



Marble1 racing is intense! pic.twitter.com/StgO4fY8VG — CH𓂀IS☥MAS (@davdchristmas) March 15, 2020

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