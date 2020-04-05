英國拳王宣揚新冠肺炎陰謀論　「這是政府控制人口的手段」

新冠肺炎疫情年初在中國武漢爆發，對於新型冠狀病毒源起，由中國人食用野味、野味市場、到各種說法都有。 英國拳擊手Amir Khan在看過幾條「陰謀論」影片後，迷信箇中理論，並上載影片陳述己見。

現年33歲的Amir Khan曾是沉量級及輕沉量級世界冠軍、生涯早段亦曾在2004雅典奧運奪銀牌。擁有137萬Instagram粉絲的他在IG上載影片，講述自己對新冠肺炎的看法，主要是圍繞「病毒與5G網絡有關」的理論，並坦承自己「看過幾條有關理論的影片」。

「我不覺得病毒是來自中國，我覺得那是謊言，人們說他們吃了蝙蝠、吃了蛇，病毒就會結合。你能相信嗎？我才不相信呢！」雖然不知道疫情與「病毒結合」有什麼關係，但Khan繼續其偉論，「冠狀病毒什麼什麼的，你悶我也悶了。你不覺得病毒跟那些5G網絡發射塔有關嗎？」

Amir Khan在職業生涯39戰獲34勝5負，獲得過不少榮譽。（Getty Images）

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Amir Khan續指：「病毒是人造的，而這背後有一大原因－－這時間正好是他們測試5G網絡的時間！這病毒是控制人口的手段，尤其病毒對老人特別致命，政府大概想消滅部份人口吧」。那到底跟5G網絡有什麼關係？「他們在晚間啟用發射塔，然後以病毒之名叫我們不要外出」。

5G網絡在歐美等地惹起不少爭議，有陰謀論指發射塔的輻射可致命，這言論獲得不少「信徒」支持，包括大批名人，美國歌手Keri Hilson早前曾說：「我們正在經歷的，其實是5G輻射的禍害，5G網絡在2019年11月在中國啟用，然後許多人就猝死了！」英國的5G網絡發射塔近月屢屢受襲、遭炸毀，相信亦是這陰謀論的「信徒」所為。

5G網絡惹起爭議，坊間更出現「5G輻射可殺人」的主張。（Getty Images）

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