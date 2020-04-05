【足球熱話】C朗讓女友操刀剪髮　曾說跟她做愛爽過入金球

葡萄牙球王C朗拿度再次在社交媒體「發功」，上載女友為自己在家中理髮的搞笑片段，為全球人類疫情下造成遠離社交、隔離在家的沉悶生活，添上一點樂趣與正能量。 C朗跟女友Georgina的甜蜜互動令人艷羨，他甚至在接受電視節目訪問時聲稱，跟女友做愛的感覺遠勝射入金球。

早前C朗拿度由於祖雲達斯隊友魯加尼確診患上新冠肺炎，令他需要跟家人留在家鄉馬德拉群島的豐沙爾（Funchal）大宅中隔離兩星期。近日完成隔離後他又在社交網絡上活躍起來，不時上載健身和騷肌照鼓勵大家健身抗疫，又以全家福合照跟球迷分享天倫之樂。

古有長髮為君剪，C朗最新上載一段短片，卻是女友Georgina Rodriguez拿着電動理髮器，在他頭上熟練地操作，Ｃ朗整古做怪弄出害怕表情，然後大叫「完成了」，非常搞笑。看Georgina的手勢，相信她已非首次為男友理髮。

能「收服」C朗拿度，Georgina當然有「過人之處」。葡萄牙球王外型英俊瀟灑，加上球技出眾兼且吸金力強，身邊女伴出道以來一直如走馬燈。

當年他不時被狗仔隊拍下到夜店跟不知名女性親熱片段，甚至分別在英國和美國兩度被指涉嫌強姦醜聞，就算跟俄羅斯名模 Irina Shayk拍拖的5個年頭，種種桃色緋聞仍是停不了。

一個野馬一樣的男子，為延續下一代，甚至請代母先後為他誕下三子女，就是安定不下來。直至2016年，他遇上Gerogina。

連C朗也著迷的性感女友Georgina（按圖放大）

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Georgina較C朗年輕9年，漂亮、熱情、開朗的她是個西班牙模特兒，豐胸盛臀，典型的南歐美女。論姿色， C朗前度Irina 一定不下於她，令人好奇她到底有什麼獨特魅力，連美女「萬人斬」C朗，也有變成住家好男人的一天。

眾所周知C朗對足球事業專心一致，每天付出無窮心力練習，令自己狀態一直處於巔峰，也很緊張個人表現如何。他早前接受英國名嘴Piers Morgan訪問時，說出自己最愛的入球是他2018年4月在歐聯八強為皇馬對祖雲達斯所入的完美倒掛金勾，「多年來，我多次嘗試射入這種入球。我射入過700多個入球，但從未成功做到過。一次漂亮的跳躍，當時我心想，『我終於可以射入倒掛入球』。」

這個入球更令他心滿意足的地方，還在於對手的強大：「在歐聯賽場，對手是祖雲達斯，我竟然可以令保方無法撲救，那實在是個漂亮的入球。」

不過當Morgan話鋒一轉，要他將射進這記生涯最佳金球來跟與女友Georgina做愛比較，兩者哪一個較暢快，C朗想也不想便說：「不行，那絕對不能跟我的Geo（Georgina小名）比較，不行！」足見葡萄牙球王對女友的寵愛程度。

C朗與Georgina愛的證據（按圖放大）

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他甚至說，「Geogina是我的一部分」，指女友對自己幫助很大，「我當然深愛着她」。

「她是我的朋友，我們常常傾談，我為他敞開心扉，她對我也是一樣。」2017年底，Georgina為C朗誕下女兒Alana Martina，成為他4子女之中唯一母親身份被公開的一個，地位不言而喻。

即使如此，C朗短期內似乎尚未有計劃結束愛情長跑迎娶Geogina，「總有一天吧。不，應該說我們日後肯定會結婚。那也是我母親的夢想，所以那一天總會發生。為什麼不？」

C朗拿度接受英國名嘴Piers Morgan訪問時，爆出跟女友做愛勝過金球的妙論。（Twitter@Cristiano Ronaldo）

C朗是這樣煉成的（按圖放大）