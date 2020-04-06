【足球】歷年轉會費難比較　按通脹調整後8大球星誰身價最高

尼馬是史上轉會費最高的球員，他在2017年以近2億英鎊的轉會費，由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門。 縱觀多年球壇，正如朗拿度及巴迪斯圖達這些超級球星，他們當時的轉會費僅2000至3000萬鎊，這個價錢現時絕不能夠羅致巨星級的球員。 英國的《太陽報》將當年的轉會費，加上通脹計算現價，尼馬的近兩億轉會費僅排第8位。

若單純以轉會費而言，球壇史上有5名球會轉會費過億英鎊，分別是尼馬﹑麥巴比﹑祖奧菲歷斯﹑基沙文及古天奴，同樣在近3年創下天價的轉會費。

不過，由1980年代至今，物價已經翻幾番，正如當年馬勒當拿﹑柏天尼﹑雲巴士頓轉會時，身價僅數百萬英鎊，但以當年的物價而言已是天價。

尼馬與麥巴比一同為PSG效力，是世上最高價的攻擊組合。（資料圖片／Getty Images）

史上5大最高身價球員（按圖放大）

英國的《太陽報》統計多年的轉會，並以當年的轉會費加上通脹，估算當年的球星現時的轉會費，8宗入榜的轉會中，僅得一宗不是來自意甲。

「大哨」朗拿度在1997年，以2500萬英鎊轉會費由巴塞隆拿加盟國際米蘭，若果加上通漲的話，朗拿度的身價高達3.8億英鎊，高踞榜首。「球王」馬勒當拿被次席，當年由巴塞加盟拿玻里，估算現時的身價達3億英鎊。史上最高身價的尼馬，近2億鎊的身價只能列第8位。

朗拿度當年由巴塞轉投國米，若果他的交易加上通漲後，高達3.8億英鎊。（資料圖片／Getty Images）

《太陽報》計算通漲後歷年最高轉會費排行榜（按圖放大）

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