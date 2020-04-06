【體育熱話】舒拉寶娃退休後太得閒？　公開電話號碼：Text me！

美女球后舒拉寶娃（Maria Sharapova）2月尾高掛球拍，離開每天圍繞網球的生涯。 或許退役後空出來的時間太多，加上她居住的美國新冠肺炎疫情嚴重，宅在家中無所事事，早前她跟網民大玩視像Q&A後欲罷不能，索性公開自己的電話號碼，讓大家直接找她。

今年2月新冠肺炎疫情開始向全球擴散，在印第安泉大師賽宣布取消的10天之前，2月26日傳來舒拉寶娃退役的消息。她自此僅曾在3月1日的世界團隊網球（WTT）名人明星賽上公開露面，節目在上周六（4月4日）才出街。

她15歲的時候首度出戰WTT，宣布退出職業網球一刻，又再次在WTT出場，她表示：「這裏真是我職業生涯的起點……我在這個球場參加過WTT賽事，擁有美好的回憶，能重臨舊地實在美好。」她僅接受大會訪問，並未落場比賽。

舒拉寶娃退役後，僅曾在WTT名人賽上露面。（WTT影片截圖）

往日她起床梳洗吃早餐後第一件事，便是到網球場練習，如今賦閒在家一個多月，也許是時候靜極思動，上周利用通訊軟件Zoom，組織了一次跟朋友、其他球員和球迷的視像通話（Video Chat），玩足兩個小時，令她開心的大笑又感動得哭出來。

她事後在Instagram分享視訊片段，還說那是「我所度過的最佳2個小時」，笑說過程「充滿笑聲、淚水與酒」，還婉惜地說當時她只有茶，表示「我下次不會再犯同樣錯誤」。

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舒娃玩Video Chat：

舒拉寶娃：Text me!

可能實在網上對話傾得太開心，兩日前，她更進一步，分別在Instagram、Twitter和Facebook等不同社交媒體帳戶公開自己的電話號碼：

我不止取得一個310字頭的電話號碼（加州的朋友，你好～），更打算跟你們分享──跟我通短訊吧（Text me）！310-564-7981。那是真的，告訴我你在做什麼，問我問題或許只是打個招呼。任何偉大的食譜也是無任歡迎。

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舒娃公開電話號碼：

她在上載的短片中表示，「我嘗試找一個能跟你們所有人一起保持聯絡的方法。我希望有多些交流，我希望你用短訊告訴我你的想法。」

今次真係機會嚟喇飛雲！32歲的舒拉寶娃在美國居住多年，一直以佛羅里達州為基地，今次特別強調取得屬於加州洛杉磯郡的310字頭號碼，不知是否意味她已移居當地。

不少網民發現，舒娃口中的短訊，真的是通過電訊商所傳的短訊，通訊軟件Whatsapp並不包括在內，於是不少人留言稱「在海外地區傳短訊有點貴」，希望她可以加入Whatsapp方便聯絡。

暫時未見她會接電話或加入Whatsapp，不過如果你身在美國，甚至跟伊人同處加州，不妨把握機會嘗試借短訊攻勢打動女神。就算後退一萬步，她最多沒有反應，一個家財億萬美元計的富婆，在三個藍剔認證下大概不會是網上騙局吧。

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