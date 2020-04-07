【港超聯】傑志轟足總忽視各方利益　倡明確公布聯賽9月前不重開

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情令港超聯無限期押後，就餘下港超球季的安排，足總近日向各支港超球會收集意見。其中傑志今日（7日）向傳媒公開該會向足總的建議內容，要求足總承諾不早於9月重開賽事。

港超受新冠肺炎影響而無限期押後，足總原定今日跟港超球會進行會議，惟最終改以書面形式向球會收集意見。港超球會傑志今日向傳媒表示，將就港超及亞洲賽資格等安排，向足總提出14項建議。

傑志在建議中指出，足總目前「無限期押後」方式忽視各方利益，球會認為賽事在短期內難以重開，亦至少需時兩個月重新準備餘下球季，因此「要求足總明確地宣布不會在2020年9月1日前重開港超聯賽事」，以減少球會開支；並希望足總可在其後每個月初，確定港超是否在之後3個月繼續停止運作。

疫情下的港超賽事：（按圖放大）

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建議設機制讓球會退出聯賽

「藍鳥」補充指，球會原則上不反對完成餘下的今屆港超聯賽事，惟前提是賽期及場地許可，否則便應以目前聯賽前列球隊進行單循環制的「爭標聯賽」，決出本屆聯賽冠軍和下屆亞洲賽事資格。至於聯賽應在何時重開，傑志認為應視乎亞洲足協的來屆亞洲賽報名日期而定，他們建議足總應與亞洲足協洽商，以保證港超球會的參賽資格。

部份球會如標準流浪及香港飛馬，早前已分別與個別球員解約，部份球會也曾考慮退出港超。傑志指足總應提供清晰機制，讓各球會可選擇退出本屆聯賽，並於6月1日公布繼續參與本屆聯賽的球隊數目。傑志又指，雖同意今屆港超不設降班，惟足總應盡快確定下季港超開賽日期，考慮由下季開始更改賽期為1月至12月，當中1至2月份為季前備戰，港超賽事則於11月煞科。

傑志就港超餘下賽期，及亞洲賽資格等向足總提出建議。（資料圖片）

重新吸引球迷 倡來季設「超級盃」

另外，港超今季起先後受社會運動及疫情影響，觀眾數目有下跌跡象。「藍鳥」希望足總在來季設定吸引球迷入場的賽制，例如增設一項高獎金、「註六出六（名援）」的超級盃賽事；另外也應規定對賽球隊，增加出場的U22或U23球員數目，以加強培養年輕球員。

而在大多球會收入大減的情況下，面對各種財政壓力，足總早前雖曾指會積極向政府爭取補貼，但至今仍未有任何消息。為此傑志要求足總盡快與民政事務局及康文署落實下季場地安排，及爭取各項資助，包括分配更多節數於較優質的場地（如：香港大球場、旺角大球場、將軍澳運動場）、劃一場租、資助電視轉播費用等。

在疫情下多支港超球會均面對財政壓力，傑志希望足總爭取資助外，也考慮暫時應退還餘下未舉行的賽事的轉播費。（資料圖片）

「藍鳥」同時建議，足總暫時免去每間球會每月於銀行存款10萬元保證金之要求，直至疫情後港超聯重開為止，並應盡快處理6月底到期的球員醫療保險及勞工保險。而在賽事複賽無期下，「藍鳥」亦希望足總退還餘下未舉行的賽事的轉播費，直至港超重開前才重新繳交。傑志最後在聲明中稱，希望足總能在今周五跟港超所有球會進行視會議，商討對策。

新冠肺炎疫情肆虐全球，大批知名教練及球員均受感染：

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