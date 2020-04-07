【新冠肺炎】體院延長「封城」　隔離後重返訓練須獲總教練批准

新冠肺炎疫情嚴峻，香港連日都有不少確診個案，體壇亦受影響，空手道隊現共有5人確診。香港體育學院上月落實全面封閉14天至本月8日，期間所有運動員及教練不得進出。體院今日再發出聲明，延長「封院」至本月22日，部分員工將安排在家工作。

因應新型冠狀病毒肺炎疫情波及本地體壇，香港空手道隊在封院前有3人從法國集訓返港後相繼確診，體院因而宣布「封院」兩周，所有入住體院宿舍的全職運動員及教練可繼續訓練，但不得離開體院，餐廳亦只為運動員及教練提供服務，沒入住宿舍的運動員不得進入體院。此外，體院亦安排了所有在3月5日後從外地返港的運動員和隨隊工作人員，以及在體院內曾接觸過確診者的人士作病毒測試。

本港近期連日新增確診個案持續維持在雙位數，體院延長封院至本月22日。（資料圖片）

由於本港在過去多日每日新增確診新冠肺炎個案持續於雙位數字，累積確診個案已超過900宗，對比兩周前的400多宗，增幅超過一倍。體院為保障運動員和員工的健康，繼續實施以下特別集訓措施：

1. 完成14天隔離後 總教練批准才可復操

延長早前之特別集訓安排至4月22日，在過去兩周已入住體院的全職或正備戰奧運及殘奧運的運動員及教練，可繼續進行訓練。從外地返港、現時正接受強制家居檢疫的運動員及教練，在完成14天隔離後，須得總教練批准，方可從家居檢疫設施直接返回體院入住宿舍並進行訓練。餐廳在該段期間亦只為運動員及教練提供膳食服務。

2. 繼續在家工作

各部門將繼續採取特別工作安排，部門主管將按工作需要，讓部分員工在家工作，直至另行通知。

空手道隊男將李振豪在上月成為精英運動員中首名染疫運動員。（李振豪Facebook）

已確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：