【英超】文尼成長之路紀錄片五大看點　偶像竟是利物浦災難收購

利物浦前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）球技出色為人謙遜，是球壇中一股清泉，想不到他的偶像竟然是個惡名昭彰劣行斑斑的球星，甚至是紅軍至今的惡夢。 他的成長故事被拍成紀錄片《Sadio Mane: Made in Senegal》（暫譯：沙迪奧文尼：塞內加爾製造），以下特別收錄這套相信連最忠實曼聯球迷也會動容的感人紀錄片中五大看點，包括揭曉他的童年偶像是誰。

看點1. 童年偶像竟然係迪奧夫

熱愛足球的孩子，一定會有至少一個偶像球星，文尼也不例外，他所崇拜的對象，卻是意料之外。

文迪童年好友Luc憶述，老友小時候有兩大偶像，「當時沙迪奧喜歡朗拿甸奴，但也鍾情迪奧夫。他（迪奧夫）才是激發我們去踢足球的人。」

對一般球迷而言，迪奧夫（El Hadji Diouf）只是利物浦當年一個失敗收購。球場內他不止表現平庸，而且紀律極差，發生過多次向球迷或對手吐口水及其他挑釁領紅牌的事件。球場外亦是麻煩友一名，試過無牌駕駛等多次違反交通規例，也曾在夜店跟別人毆鬥。之後在保頓踢出較佳水準，球場內外的麻煩事件仍是數之不盡。即使退役後，他還是不停向傳媒力數利物浦和前隊長謝拉特不是，簡直是紅軍一個不堪回首的惡夢。

對於生長在塞內加爾的孩子，他的名字是個截然不同的故事。2002年日韓世界盃，文尼10歲。他看着電視入面的迪奧夫和一班塞內加爾隊友，一路勇闖八強。那年1月，這支西非球隊首次晉身非洲國家盃決賽。一項連埃塞俄比亞和蘇丹都曾經捧盃的賽事，塞內加爾從未擁有，光芒四射的迪奧夫帶領球隊闖過一關又一關，即使決賽互射十二碼遺憾落敗喀麥隆腳下，他的英雄地位絲毫無損。

文尼說，「那是塞內加爾足球最巔峰的年代」。他的老友Luc稱，當時文尼跟他說：「有朝一日，我要達到他們的水平」。

塞內加爾小童穿上文尼球衣踢足球。（網上圖片）

看點2. 為踢足球離家出走

天下男孩大都熱愛足球，要實現足球員的夢想談何容易？根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，2019年塞內加爾人均國民生產總值只有4079美元，在185個國家及地區中排146位，遠低於18381美元的平均數。文尼成長的小村落Bambali，更加貧困。

他家窮得連足球也沒有，小時候會拿西柚、石頭充當足球來踢。文尼是小村落中最出色的球員，得到「足球巫師」之名。

+ 3 + 2

父親在文尼7歲那年英年早逝，主要靠家族中的叔父輩拉拔長大。他來自一個伊斯蘭教家庭，長輩中不乏宗教領袖伊瑪目，他的父親生前也是伊瑪目。家人不希望文尼繼續發球星夢，只想他讀好書，日後往宗教領域發展。文尼說，「我的叔父認為讀書比較重要，不想我踢足球，令事情變得吊詭。」

時間對他愈來愈不利，留在村內根本不可能成為足球員。2008年16歲的文尼離家出走，獨自乘巴士前往400公里外的首都達卡，企圖在那兒找球會收留。

文尼最後還是被發現後帶回家中。經此一役，家中知道他的決心，承諾留鄉多讀一年書之後，便不用再讀書，只有文尼口中的「足球、足球、足球」。

文尼今天已是歐洲頂級前鋒，但他仍保持謙遜。（Getty Images）

看點3. 足球事業幾乎未開始已玩完

2011年7月，19歲的文尼加盟梅斯。這支當時在法國乙組的球隊，是他離開塞內加爾到歐洲效力的第一支球隊。他經常說在梅斯的日子，是成就今日基礎。然而加盟初期一次傷患，幾乎提早終結他的球員生涯。

文尼加盟梅斯後的第一張照片。他要求一位攝影記者為他拍照給媽媽看，並要求對方將照片送到梅斯。（Twitter）

當時文尼大腿內側肌肉受傷，由於初來報到正在博表現，他害怕說出來會令他失去正選位置，甚至要被送回塞內加爾，所以不敢向任何人說出來。

到最後傷勢太重再也瞞不住任何人，外科醫生為他開刀做手術，並說文尼的患處「發炎情況極為嚴重」，甚至是他行醫生涯以來「非常罕見的腹股溝傷患」。文尼也承認，「那次受傷足以終結我的職業生涯。」.

文尼足足養傷大半年才復出，克服傷患後愈戰愈勇。季尾梅斯再度降班，他轉投薩爾斯堡，其餘已是歷史。

文尼的一切成功，由梅斯開始。（網上圖片）

看點4. 初次跟高普見面留下壞印象

利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）早在帶領多蒙特時已看中文尼，當他們初次見面，以另類方式令這個德國籍領隊「印象深刻」。

利物浦領隊高普也在紀錄片中講述他跟文尼的故事。（影片截圖）

「當時一個很年輕的小伙子坐在一旁。他的棒球帽歪歪斜斜，頭髮像現在一樣有一條金色條紋……他看起來像是個初出道的饒舌歌手（rapper），我在想：『我沒有時間應付這些』。」

於是乎，文尼由薩爾斯堡轉投修咸頓，沒有加盟多蒙特。高普承認自己犯下錯誤：「我對其他人一直有不錯的預感，但那次我錯了！」

他不會讓自己一錯再錯，2015年10月當上利物浦領隊，2016年夏季轉會窗紅軍的第一個收購，便是3000萬英鎊從修咸頓買入文尼。

文尼的造型曾嚇得高普不敢收購他。（Getty Images）

看點5. 討好不到塞內加爾球迷

由薩爾斯堡、修咸頓到利物浦，沙迪奧文尼都是球迷的寵兒。每場比賽均拼盡全力，鬥志頑強，速度飛快，射術出色，如何可以不愛他？

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偏偏祖國塞內加爾的球迷，反而對他不甚欣賞。紀錄片中找來球迷街訪，對他的評語諸如：「沙迪奧文尼只在他的球會在好表現，而不是在塞內加爾國家隊」、「他是非洲其中一個最佳球員，但他未能在這裏證明自己，所以我們不能支持他。」

文尼為人謙遜友善，敬業樂業，貴為周薪15萬英鎊的球星，依然維持節儉樸素生活，甚至手機跌爆玻璃仍繼續用，也不會急着買新型號電話。死慳死抵只為買屋讓家鄉的叔伯住得舒適，又在村內興建學校和醫院，簡直是球員典範。

得不到國民認同，全因塞內加爾人期待已久的非洲國家盃。2017那屆八強，塞內加爾與喀麥隆120分鐘踢成0：0未分勝負。互射十二碼最後一輪由身為陣中頭號球星的文尼操刀，他主射宴客，喀麥隆五射全中，以5：4晉級。2019年塞內加爾繼2002年後再入決賽，滿以為可以首嘗冠軍滋味，卻以0：1不敵阿爾及利亞，再次與非洲國家盃擦身而過。

同胞球迷將未能奪冠的失望發洩在文尼身上，接連失敗他也不會放棄，「我的目標是跟國家隊贏得非洲國家盃，以及英超聯賽和歐聯錦標，一次又一次。」

文尼成長故事紀錄片《Sadio Mane: Made in Senegal》