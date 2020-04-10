【空手道】新冠肺炎病毒25日仍未除　李振豪：時間終有一天會來

香港空手道代表李振豪（豪B），上月成為首名確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎的香港精英運動員，隊友曾綺婷和周家謙以及兩個教練也先後確診。 25日過去，李振豪經歷過發燒、肚瀉、頭痛等病徵，現今症狀退去，病毒仍未除。作為運動員、空手家，他如何面對？

人類對「2019新型冠肺病毒」了解仍不多，一旦感染新冠肺炎，除了病癥帶來的痛苦，尚有無盡的不安和未知之數。李振豪和曾綺婷在不幸感染後，不時在Facebook專頁分享病況、提醒市民減少不必要外出等，網民也積極回應、鼓勵，給予他們抗疫的鬥志。



病毒的頑強出乎意料，「豪B」確診、入院已第25日，檢測仍呈陽性，他今日在專頁上說，儘管報告結果未如意，但已感覺平靜，「因為我知道時間終有一天會到來」。

李振豪對抗新冠肺炎的歷程（按圖放大）：

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在隔離病房治療已25天，李振豪坦言，近日已習慣在病房內的狹窄空間生活，亦不懈地為每日定下日程：「每天重覆（複）著差不多的生活，雖然有點悶，但係感覺那是唯一自己現在可以控制嘅事情，所以就想過好每一日為自己訂下嘅日程。」豪B每天除了休息，也會抽空鍛煉體能，Push up、Sit Up和Burpees都是他常做的運動。



面對仍纏繞自己的不安感，「豪B」說：「我們都不是神，不可能明天就從苦難裏重生。但我們唯一可以就係用自己嘅意志勇敢面對」。以「豪B」的樂觀和堅強，相信很快可以擊敗病毒、宣告康復。