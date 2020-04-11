【新冠肺炎】利物浦名宿杜格利殊證實確診

利物浦周五（10日）發聲明，指球會名宿杜格利殊（Kenny Dalglish）證實確診新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎，目前在留院接受治療。

聲明提到，杜格利殊在周三（8日）因發炎入院，接受靜脈抗生素注射。即使他沒出現病徵，院方根據程序，為他安排COVID-19病毒檢測，最終證實確診，現時他仍沒任何徵狀。

杜格利殊入院前，曾在家中自我隔離，而且時間比當局建議的長，並呼籲大家在未來日子遵照政府及專家的指引。

他亦透過聲明感謝英國國民保健服務（National Health Service，NHS）醫護人員，指他們的奉獻、勇敢和犧牲應該成為這場疫情內的國家焦點。同時認為醫護人員在這個非常時期的工作性質，他們及家人的私隱應該受到尊重。

杜格利殊表示，希望可以盡快回家。

現年69歲的杜格利殊球員時代於蘇超班霸些路迪出道，司職前鋒，其後在1977年南下英格蘭加盟利物浦，直至1990年退役。他在1985年起擔任球員兼領隊。

杜格利殊無論在球員或領隊時代都贏得無數錦標，包括為利物浦奪得當時是甲組的頂級聯賽冠軍、足總盃、聯賽盃、以及三屆歐洲盃。他在1991年出任布力般流浪領隊，帶領球會升班，更在1994/5球季贏得英超冠軍。

他之後曾執教紐卡素和短暫執教母會些路迪，並在2009年回巢利物浦成為球會大使，更在2011年再次執教，但在一年後因為球隊表現欠佳而被解僱，於2013年出任非執行董事。

利物浦為了紀念杜格利殊多年來為球會的貢獻，在2017年將晏菲路球場的其中一個看台以他命名。

杜格利殊（右）和魯殊（左）在球員時代是前鋒拍擋，現在兩人都成為利物浦的大使。（Getty Images）

確診新冠肺炎足球界人物（按圖放大）