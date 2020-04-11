【港超聯】足總辦PES 2020電競比賽　網上直播解球迷餓波之苦

本地波球迷終於有波睇！足總今日（11日）公布將跟ER eSports及10支港超隊伍合作，在4月中舉行「港超聯在家作賽」電競港超比賽，直播球隊代表以PES 2020（Winning Eleven 2020）較勁。

新冠肺炎疫情令全球多個足球聯賽停擺，早前西甲就曾辦FIFA電競比賽，希望為「餓波」球迷送上娛樂。本地足球比賽同樣受疫情影響，足總早前宣布賽事無限期押後，不過會方今日公布將跟ER eSports及10支港超隊伍合作，在4月中旬舉行「港超聯在家作賽」網上電競港超比賽，以PES 2020一較高下。

PES 2020港超比賽畫面超逼真：（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

足總指有關賽事將會以淘汰賽形式進行，並由電腦抽籤決定對賽球隊，每支港超球隊將派出陣中電競好手參賽，操控其效力球會出戰。在足總公布的參賽名單中可見，大多球會都派出本地球員應戰，包括富力R&F的梁諾恆、冠忠南區前鋒夏志明，及理文中場顏樂楓等。

而部份平日較少在綠茵場披甲的球員此時卻獲得「上陣機會」，如香港飛馬的曾健晃及和富大埔的楊紫彬；東方龍獅的中華台北前鋒陳浩瑋，則成為唯一一位參賽亞援。至於傑志就未有派遣球員「出場」，改由吉祥物「傑仔」應戰；愉園就由球會職員以「愉蛋」名義出賽。

足總公布各支港超球隊參加電競比賽的名單。（足總提供）

足總稱「港超聯在家作賽」比賽將於「香港超級聯賽Hong Kong Premier League」的Facebook專頁播放，並由電競專家及評述員為賽事講解，勝出球隊代表將獲豐富獎品，包括足球遊戲PES 2020、1000元預付咭等。

疫情下的港超比賽：（按圖放大）