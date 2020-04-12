【足球轉會】傳熱刺2億鎊求售哈利卡尼　曼聯遇競爭或再追神鋒

儘管各大聯賽因疫情停擺，但轉會市場未有因而完全停止。英國傳媒報道，熱刺主席利維（Daniel Levy）為了填補熱刺的債務，考慮出售有離心的中鋒哈利卡尼（Harry Kane），曼聯雖有意求售，但「紅魔鬼」心目中也有另一目標……

英國《每日郵報》報道，熱刺本已因興建新球場負債6.37億英鎊，在轉會方面亦有8300萬英鎊債務未還清，而英超因疫情停擺，更令球會失去門票、轉播等重要收入來源，財政捉襟見肘。

然而，哈利卡尼身為隊中頭號球星，早前卻聲言若英超到6月都未能重開，就應宣布賽季無效，《每日郵報》指他這番言論觸怒了會長利維，希望在下個轉會窗以破世界紀錄的2億英鎊轉會費將他賣走，減輕球會的財政負擔。

哈利卡尼近年一直是熱刺的重要入球來源，亦是英格蘭隊長。（Getty Images）

有傳利維希望出售哈利卡尼，紓緩熱刺的債務。（Getty Images）

首個熱傳的買家，是急求一名可靠前鋒的曼聯。「紅魔鬼」在1月轉會窗求購艾寧夏蘭特（Erling Haaland）卻敗予多蒙特，在下一個轉會窗或不惜一切簽入一位具份量的前鋒。不過在全球經濟不景氣之下，曼聯是否真的能掏出2億英鎊去購入卡尼？西班牙《阿斯報》日前指，皇家馬德里亦有意簽入卡尼，或會成為「紅魔鬼」的最大對手。

卡尼身價不菲、加上有皇馬這個強敵，或會令曼聯轉移注意力，《每日郵報》指，雖然這支英超豪門早前求購艾寧夏蘭特失敗，但僅僅半季過後，又想再一次追求這名在多蒙特發揮出色的挪威前鋒。19歲的夏蘭特在冬季轉會窗，才讓帶他在挪威球會莫迪出身的恩師蘇斯克查「食檸檬」，半季過後，又可會改變主意？

艾寧夏蘭特為何如此吸引曼聯？細數他的7個特點：