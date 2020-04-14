行山｜攀山家曾志成發起室內行山挑戰　有參加者復活節攀升3000米

曾3次攀上世界最高峰珠穆朗瑪峰的香港攀山家曾志成，發起「攀登七大洲最高峰室內版」（7 summits challenge）的挑戰，參加者有3個月時間，要在室內上樓級，目標攀升高度是世界七大洲頂峰的總和，超過4.3萬米高。挑戰暫時過了5日，發起人曾志成攀升了超過2000米，他表示有參加者已經攀升逾3000米。

「攀登七大洲最高峰室內版」（7 summits challenge）在4月10日開始，至7月10日的3個月期間，參加者透過室內行樓級，目標挑戰世界七大洲頂峰的高度總和，為43318米。

43318米是什麼概念？大約等於45座大帽山，或者90座環球貿易廣場（ICC）。

攀山家曾志成曾經3次登上世界最高峰珠穆朗瑪峰。（張浩維攝/資料圖片）

曾志成參與挑戰照片：

相信這個高度會嚇怕一些人，所以曾志成加設一個難度較低的香港版，挑戰香港七大名山，分別是大帽山、鳳凰山、太平山、獅子山、青山、蚺蛇尖及釣魚翁，總攀升高度為4333米。截至今日，世界版有5名參加者，而香港版就有8人報名。

發起人曾志成說：「希望鼓勵多點香港人這段時間在室內鍛鍊多一點，keep fit。」曾志成在復活節假期行了兩次，一次攀升1733米，另一次攀升725米，累積近2500米，已經上了兩座半大帽山的高度。他透露有幾個參加者很瘋狂，在復活節假期很勤力，有個已經攀升超過3000米。

參加者需要一個用氣壓量度高度嘅儀器，例如運動手錶或智能電話，去紀錄攀升高度；如果完成挑戰的話，可獲證書一張。曾志成提醒參加者，行樓級亦要注意安全，留意環境是否空氣流通以及水分補充。

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