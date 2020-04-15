【中超】國足國腳于漢超當街改車牌被斷正　遭廣州恒大即時開除

中國國腳于漢超在廣州街頭塗改車牌，遭警方罰款及行政拘留15日，更被球會廣州恒大開除。

33歲的于漢超在廣州街頭停車，他在人來車往的位置下車，行到車頭的車牌前，塗改車牌，將上面的「E」字變成「F」，即是將最底的一劃塗成藍色；之後他上車，回到駕駛座。這一幕，被人清楚拍到，可謂罪證確鑿。

司職翼鋒的于漢超昨晚被廣州恒大開除。（資料圖片）

途人行過照改，于漢超當街改車牌逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

昨晚（4月14日）廣州交警在微博表示，網傳一宗使用變造車牌的違法行為，經他們查證後，該違法人士已經認罪，並被罰款5000人民幣，行政拘留15日，駕駛證記12分。雖然廣州交警沒有披露他的姓名，但內地傳媒指這人就是于漢超。

其後，于漢超的所屬球會廣州恒大宣布，由於他嚴重違反隊內紀律規定，所以決定開除他。恒大的官方聲明這樣寫：「球員于漢超嚴重違反《廣州恒大淘寶足球俱樂部球員『三九』隊規》之『九開除』的紀律規定，經公司研究決定，給予開除處分。」

于漢超經此醜聞，加上已經33歲，相信再難重返國家隊。（資料圖片）

經此醜聞，相信于漢超再難重返國家隊，而且他已經33歲高齡，內地傳媒估計，未來再難留在中超落班，很可能隨隊友郜林的步伐轉戰中甲。在2017年，當時天津權健球員張修維醉酒駕駛被捕，幸好他年輕，可以轉會恒大重新做人；去年，天津天海門將張鷺都是醉酒駕駛，拘役4月個月，又被踢出國家隊，但還可留在球會等待機會。

為何于漢超要鋌而走險改車牌？有內地傳媒估計，跟廣州的交通政策有關，規避廣州外牌「開四停四」的限行措施。如果于漢超想不受此政策影響，他就需要每日改一次車牌，不停地將「E」及「F」字來回更改。有猜測指，可能他今次在駕車期間才發現忘了改車牌，才冒險停在路牌改字。