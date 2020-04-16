【新冠肺炎】香港體育教練組工會自救　盼重開「半場」限人數復課

港府上周公布「防疫抗疫基金2.0」支援措施，除多個行業被遺漏之外，體育教練行業亦未能全面涵蓋。 未有透過總會註冊的教練不合資格申請，「香港體育教練工會」的3名籌備小組成員：足球教練黃浩賢、陳思駿與籃球教練劉嘉豪，今日偕同立法會議員陳沛然醫生召開記者會為業界發聲，盼政府能審視資助標準、多方面支援教練，提出重開局部場地進行練習和推行網上教學，讓教練能盡快復課。

新冠肺炎爆發下，香港在2月起已實施學校停課、訓練班停辦，其後康文署封場後，大量體育教練「手停口停」，香港體育教練工會成立兩周，已超過500位教練加入。工會認為，疫情下更突顯現行制度對教練保障不足。

據工會上周發放的問卷調查中，結果顯示530名全職教練有8成已「零收入」，不少教練也需以送外賣甚至轉行維生，情況嚴峻。政府雖提出向註冊體育教練，或者學校及社福機構擔任教練的人士發放一筆過7500元資助，香港體育教練工會籌委之一黃浩賢表示，業界中卻存在很多未有在總會註冊的教練，因而未能獲得支援，當中不乏一些持有外國教練證書而未有在總會註冊的教練，又或是未有成立總會的新興運動教練，「希望政府能重視體育，與其他受惠行業看齊，會爭取持續的支援。」

提議政府開「半場」 「危險性不比行山跑步高」

雖然明白封場限聚令是為防止疫情擴散，然而政府在未有諮詢和具體保障下而封場，對體育教練生計造成極大打擊，籌委之一的陳思駿在記者會上提出希望教育局批准課外活動導師以網上教學方法授課，用以換取收入，「現在疫情下，不少人都會在家居運動抗疫，全職教練很多都會在社區、學校教班，而不少學校課外活動的資助也涉及康文署和賽馬會，教練能否藉網上教學得到康文署已撥款的資助，這樣也不會額外加重抗疫基金的負擔。」

不少運動項目未必適合視像教學，他認為政府可局部開放場地，提出建議讓政府審視，例如18區中每區有一至兩個場地開放予學校、區隊等訓練，球類項目如籃球、羽毛球等，能否開放半場讓教練1對3、單對單訓練等。

「疫情中很多人都會行山、跑步，若論危險性，這些建議當中的社交距離和場地空間感，相比下其實更為合理。因為坊間各行業因限制令受影響，但仍能在制度下營運，希望運動界也能復工而不至坐食山崩。」

立法會議員陳沛然醫生也認為，開放半場的建議可行，惟執行是難題，「其實以醫生的公共衛生角度，也不是不可行的，不過現在康文署轄下運動場所全封，我個人認為是因為公務員家居工作，場地管理、行政上較為有難度。」

疫情爆發殺各行業措手不及，一眾教練認為今後需要工會為體育教練業界保障：「據我所知，現役足球員都有減薪和拖糧情況，可見體育界需要為當前環境制定政策進行風險管理，未來當發生問題時也能得到保障，始終政府未能定義體育教練行業是教育界抑或什麼行業。我們運動員教練精神是不服輸、永不放棄，會齊心抗疫。」