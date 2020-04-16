【港超聯】足總放寬盃賽上陣限制　理文轟不公：賽例不應變動

香港足球總會今日（16日）公布各項港超後續安排，其中會方決定放寬球員在盃賽中的上陣限制，有關變動引來港超球會理文不滿，直指新例對球會不公平。

足總今日召開董事會，相討港超聯後續安排。（袁志浩攝）

足總今日召開董事會，決定港超聯不早於8月15日復賽，主席貝鈞奇在會後接受訪問時透露，今季3項盃賽決賽將於9月至10月間舉行，並將限制新轉會球員在決賽不能倒戈舊主，惟若新球員非由決賽對手加盟，仍可獲上陣資格。

根據足總在季初為各項盃賽訂下的準則，任何球員若曾代表另一支球隊參加該項盃賽，將不可為新東家於同一盃賽披甲，因此新條例似乎有違反固有準則之嫌。

而足總晚上接受查詢時澄清，因考慮球員合約等問題，會議上決定放寬有關規例，意指容許球員在同一球季為不同球會參加同一個盃賽，只要球員並非在今季重開前由決賽對手加盟，在決賽時仍可獲上陣資格。

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根據足總最新條例，辛祖（左一）及盧卡斯（左二）將可為東方於銀牌決賽中鬥理文。（資料圖片）

理文成受害者 陳曉明：賽制不應變動

以原定於2月舉行的高級組銀牌決賽為例，在冬季轉會窗分別從和富大埔及傑志加盟東方龍獅的前鋒辛祖及盧卡斯，在固有準則下將未能為東方披甲鬥理文，但卻會受惠於新條例，可以在該決賽中上陣。

理文因足總決定而慘變受害者，主教練陳曉明對此相當不滿，「『不能代表兩間球會比賽』這點是賽例，就跟外援數目一樣，不應該變動。」理文行政經理周文健亦指：「對方當初簽約時就已知道兩位球員不可能在銀牌出場，若這因疫情而改變，對理文是不公平，球會將去信足總了解及表達意見。」

理文陳曉明認為有關上陣限制是盃賽賽制之一，不應隨意變動。（資料圖片）

李志堅承認方案非最理想 「條例可避免球員短缺」

而東方龍獅主帥李志堅就此事回應，稱基本上同意足總所有安排，他認為因應目前形勢，足總只能在無可奈可的情況下特事特辦。

他說：「若一間球會有大部份球員在5月或6月完約，屆時或有機會出現球員不足的問題，這新條例可避免混亂。」他指明白此舉非最佳解決方法，體諒大家各有睇法，但不希望評論其他球會的意見。

東方龍獅主教練李志堅相信新條例可避免球隊出現球員不足的問題。（資料圖片）

疫情下的港超比賽：（按圖放大）