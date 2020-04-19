日本醫生警告醫療系統瀕崩潰　專家：沒有疫苗2021東京奧運不現實

東京奧運就算延期一年，也未必搞得成？ 新型冠狀病毒Covid-19全球爆發，原定今年上演的東京奧運，改於2021年上演。近日有日本醫生警告，當地醫療系統瀕臨崩潰狀態。有公共衛生專家表示，如果未能及時研發疫苗，2021年舉行奧運會是「不現實」。

日本爆發新一輪新冠肺炎疫情，當地醫生組織指出，新冠肺炎加重醫療系統負荷，令急症室未能治療部分嚴重病患者。

曾經有一個極端例子，一輛載有一個出現新冠肺炎病徵的救護車，足足被80間醫院拒絕接收，才獲得診治機會。

日本疫情一度受控，惟近日似有再度蔓延跡象。截至周六累積超過10000人確診，超過200人死亡，即將主辦夏季奧運會的首都東京，疫情最為嚴重。

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日本普通科醫生（GP）協助醫院為有機會確診人士進行測試，舒緩醫療系統部分負擔。一個普通科醫生組織副會長Konoshin Tamura接受路透社訪問時稱，此舉是「為了避免醫療系統崩潰」，指出「每個人也要伸出援手，否則醫院會崩潰」。

當地有醫生埋怨保護裝備不足，已為醫療系統響起警報。負責進行新冠肺炎病毒測試的地區醫療中心，部分根本沒有相關設備和配套，來為大量潛在患者進行測試。

疫情下蕭條的東京（按圖放大）

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及時研發出疫苗是關鍵

全球公共衛生專家、愛丁堡大學教授Devi Sridhar認為，疫苗能否及時研發將會是奧運能否在明年上演最大關鍵，「如果我們在明年之內得到疫苗，我相信（奧運會）是現實的。一種有效而價格相宜的疫苗將會是轉捩點」。她警告，「如果我們未能取得科技突破，那我會覺得是非常不現實的。」

國際奧委會（IOC）事務協調委員會主席約翰高亞迪斯（John Coates）上周四表示，現階段說疫情會否進一步對夏季奧運會帶來影響，包括再度延期或要在無觀眾下上演等情況，實在「言之尚早」。