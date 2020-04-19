【足球轉會】曼聯難組英格蘭夢幻鋒線　三條A只餘一人有希望

曼聯一直盛傳希望收購3名英格蘭球星－－查頓辛祖（Jadon Sancho）、占士麥迪臣（James Maddison）及哈利卡尼（Harry Kane）。然而，前兩者的現役球會積極留人之下，似乎只餘哈利卡尼仍有望「入魔」。

曼聯一直視李斯特城翼鋒占士麥迪臣為主要收購目標之一，不過他在球會電視台的最新訪問，卻澆了紅魔鬼一大盤冷水。占士麥迪臣說：「4年前我被諾域治外借到（蘇超球會）鴨巴甸，現在我恆常地在英超上陣，這是我一直想做的事……（在李斯特城的）兩年來，一切都進展得很快，我很享受每一秒，也已經將李斯特城當成是自己的家，我就像這個家的其中一件傢具，也很喜歡這裏」。



《Leicestershire Live》早前報道，占士麥迪臣正與李城商討新合約，儘管未正式簽約，但主帥羅渣士對此感到相當樂觀：「我知道他在這裏過得很開心、也希望留下來，並將李斯特城視為能助他進步的地方，我有信心能成功續約」。

占士麥迪臣（左）與年長得多的占美華迪（右），在李斯特城配合得宜。（Getty Images）

曼聯另一主要目標－－效力多蒙特的20歲英格蘭翼鋒查頓辛祖，今季在各項賽事交出17個入球、19次助攻的亮麗表現，一直吸引不少英超球會青睞。儘管一直有傳曼聯對此子有興趣，但德國《圖片報》報道指，多蒙特在面對失去多名主力的危機下，竟罕有地出手留人，該報指若辛祖願意留隊，多蒙特將為他開出一紙1000萬歐元年薪（約8429萬港元）的新合約，屆時其周薪將上漲至19萬歐元（約160萬港元），與隊內最高薪的隊長馬高列奧斯平起平坐。



占士麥迪臣和查頓辛祖各有千秋（按圖放大）：

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眼下成功收購查頓辛祖及占士麥迪臣的希望都不大，曼聯餘下的主要收購目標，或會落在哈利卡尼身上。早前一度盛傳皇家馬德里希望繼莫迪歷、加里夫巴利及基斯甸艾歷臣，再一次簽走熱刺主力，但英國《每日郵報》指，疫情重創經濟、加上西甲暫停下，皇馬亦需球員暫時減薪1成，下個轉會窗將不會如以往般花費重金收購球星，主要競爭對手退出，無疑對曼聯相當有利。