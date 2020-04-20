【中超】新球場蓮花設計太醜網友笑翻天　恒大：要多建兩個！

中超球隊廣州恒大繼日前宣布斥資120億人民幣興建容量高達10萬人的「蓮花球場」後，周日（19日）再宣布將興建多另外兩個容納8萬觀眾的球場，還將6份設計圖放上網讓球迷投票。 容後再討論球場美感問題，更大疑團是：為何一間球會需要3個大型足球場？

「世界級地標」 荷花變蓮花？

廣州恒大日前才宣布，耗資高達120億人民幣的新球場已開始動工。新球場鄰近廣州南站，整個發展項目佔地達30萬平方米，奢華設施包括16個VVIP包廂和152個VIP包廂，室內高爾夫球場、乒乓球場和保齡球場，甚至有劍擊、跆拳道、飛鏢和拳擊等其他運動設施，相當誇張。球場範圍內還會有大型超級市場、兒童世界、國際美食餐廳及國際影城等，預計2022年落成。

據悉恒大為興建這球場，合共邀請8位歐美建築師參與，最終在數十個設計中挑選出美國一位建築師的設計。恒大總裁夏海鈞一臉雄心壯志：「球場將成為媲美雪梨哥劇院和杜拜哈利法塔的世界級新地標，也是中國足球走向世界的重要標誌。」

恒大劣評如潮的「蓮花球場」（按圖細看）

+ 6 + 5 + 4

會方公布新球場以「荷花綻放」為設計意念，原本希望呼應廣州的「花城」美譽。可是比起荷花，廣大網民認為概念圖中的恒大新主場更似蓮花，評論一面倒認為設計奇醜無比，劣評如潮。

當眾人得知恒大老闆許家印有份參與其中，曾親力親為設計進行修改，隨即發表大量刻薄抵死的批評，諸如：「天不怕地不怕就怕領導做設計」、「有錢人就是這麼樸實無華」、「審美的災難現場」等，令人不禁捧腹大笑。

另有評論直言，「看完許家印設計的恒大新球場，設計師都哭了。」

網民一針見血犀利狠批（按圖細閱）

+ 4 + 3 + 2

背後另有目的？

不知是否批評聲音太過一面倒，恒大在19日晚上再發公布，繼「蓮花球場」後，會再興建另外兩個容量8萬人的球場，並將6份出自德國、美國、巴西建築師手筆的設計圖公開，邀請球迷票選，公投心水設計。

可是網民似乎對這個從善如流的舉動毫不欣賞，甚至有人認為以房地產開發業務起家的廣州恒大，短時間內興建三個大型球場目標不是足球，而是希望藉新球場帶動下推高鄰近地皮房地產價值，加上廣州市政府對體育事業政策傾斜，取得地皮相信會有一定優惠，由此推論恒大以發展體育為名，變相取得大量土地。

這個論點並非毫無根據，恒大今次用以興建多個球場和8項不同產業設施共122個項目的地皮，便是早前以底價68.1348億人民幣取得的番禺區謝村體育設施地塊及產業地塊。

恒大6個新球場設計讓球迷公投（按圖放大）