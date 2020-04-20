【足球轉會】祖雲達斯加入卡尼爭奪戰　疫情影響皇馬巴塞購買力？

今個夏天，全球關注歐洲球壇三大神鋒麥巴比、艾寧夏蘭特和哈利卡尼的動向。 相對麥巴比與皇家馬德里，夏蘭特與曼聯，熱刺隊長卡尼的去向較難預料，最新消息令他跟另一球會扯上關係──意甲班霸祖雲達斯。

祖雲達斯的「完美目標」

《羅馬體育報》報道指出，當疫情過去，祖雲達斯深知他們的前鋒線必須補強。去年夏天文迪蘇傑離隊，希古恩難以倚重，C朗拿度也已屆35歲，即使狀態保持高水平，也需要一個可靠的前鋒拍檔。熱刺隊長哈利卡尼成為斑馬兵團的完美收購目標。

報道進一步分析，「卡尼年輕卻又不是經驗不足的男孩，他具有威嚴但並不『老』。既是一位領袖，也是符合現代足球風格，甚至有能力獨挑大樑（即使那並不會發生），也可以跟C朗合作。」

是日重大轉會傳聞（按圖逐個捉）

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皇馬傳退出 曼聯祖記拗手瓜

老婦人渴望得到卡尼，問題是熱刺並不是一個容易的談判對象。卡尼身價動輒超過1億歐元，向來豪爽的祖記未必出不起，只是不知新冠肺炎對兩間球會影響多大：熱刺是否真的需要賣走隊長，祖記會否需要節省開支？

英國《每日郵報》便指出，強如西甲班霸皇家馬德里，也因新冠肺炎疫情付不起錢，將會退出爭奪卡尼行列。

哈利卡尼成名後，幾乎每年夏天都會傳出他會離開母會發展的消息。今年傳聞特別厲害，繼皇家馬德里對他虎視眈眈之後，市場又指曼聯領隊蘇斯克查有意簽入他。

一齊睇吓球星留家抗疫跟我們有什麼分別（按圖放大）