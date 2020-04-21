【歐聯】利物浦主場最後一戰或成播毒元兇　專家：不應如常舉行

利物浦在停擺前，最後一場在晏菲路主場對馬德里體育會出戰歐聯16強次回合。 英國有公共衛生專家指出，在上月11日舉行的歐聯賽事，有3000名來自馬德里的球迷入場觀戰，或將新冠肺炎病毒傳入利物浦市，而英國政府專家指這是有趣的推論。

利物浦在歐聯16強首回合落後一球的情況下，次回合返回主場與馬德里體育會交手，結果戰至加時2：3落敗，無緣衛冕歐聯錦標。

雖然當時已經有不少歐聯賽事以閉門形式作賽，但該仗依然讓超過52000名球迷入場觀戰，而當時馬德里以實施部分封鎖令，但亦有3000名馬體會球迷赴晏菲路球場。

近3000名馬體會球迷到晏菲路觀看賽事。（資料圖片／Getty Images）

利物浦的公共衛生教授艾殊頓（John Ashton）在內的專家們，質疑上月中在晏菲路舉行的歐聯賽事，或成為傳播病毒的主要渠道，並指英國政府未有即時反應向西班牙「封關」亦是失誤之一。

利物浦議會的公共衛生總監馬菲艾殊頓（Matthew Ashton）向英國《衛報》透露，紅軍與馬體會的賽事並不應該上演，增加了擴散病毒的風險。馬德里市長José Luis Martínez – Almeida早前承認，讓一眾馬體會球迷出境到利物浦是個錯誤決定。

利物浦上月11日在主場鬥馬德里體育會的歐聯16強次回合，成為紅軍暫時最後一場正式賽事。（資料圖片／Getty Images）

現時未有科學證據指該仗歐聯賽事，與利物浦市新冠肺炎爆發有關，英國政府科學顧問部門的Angela McLean表示這個是「有趣的推論」，「這個推論十分值得研究，利物浦的病毒與西班牙流行的肺炎病毒是否吻合，在未來時間可以進行進一步的調查。」

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