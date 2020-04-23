「Float like butterfly, sting like a bee.」是拳王阿里的金句。 巴塞隆拿球星美斯為阿里Fans，在場上過關斬將的輕盈身影及精準致命的埋門一句，都似是遵從這一句金句。 西甲因新冠肺炎停擺，美斯未有停下來，於家中不停操練保持狀態，近日於上載操練片段，球迷發現你健身室中布滿阿里的照片。

於中國武漢爆發的新冠肺炎肆虐全球，西班牙成為歐洲疫情最嚴重國家，西甲無限期停擺，但一眾球員繼續在家中操練，為隨時開賽作好準備，阿根廷球王美斯亦不例外。

這名5奪金球獎的球星於家中操練，並將健身片段上載到社交網站，網民發現他的健身室掛滿了阿里的照片，可見他是阿里的忠實Fans。

美斯於家中健身，為賽事重開作好準備。（網上圖片）

美斯今次不經意再次流露出自己對阿里的敬佩已非第一次，在與巴塞續約時，穿上這名美國一代拳王的Tee，除了阿里的樣子外，還印上阿里金句：「Float like a butterfly, sting like a bee.」

「Float like a butterfly」，美斯場上引球推進時難以捕捉（Getty Images）

「Sting like a bee」，美斯埋門一腳精準致命。（Getty Images）

阿里職業生涯61戰56勝，1966至67年間連續7次衛冕，被譽為世上最偉大拳手之一，難怪本身十分喜歡拳擊的美斯，會視這名一代拳王為偶像。

美斯妻子Antonella Roccuzzo亦曾上載在家中健身室的照片。（網上圖片）

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曾以阿里、費沙比喻自己與C朗

美斯於2013年一次訪問中，被問與C朗比較誰高誰低，美斯就這樣回答：「我們是不一樣的足球員，就好似阿里跟費沙一樣，我們是不能作比較的。」

費沙為美國著名拳手，曾是世界冠軍，生涯與阿里對戰，包括1975年於菲律賓馬尼拉經典一役，費沙雖曾於1971年擊敗阿里，但其後兩次都不敵阿里。

阿里被譽為最偉大拳擊手之一。（Getty Images）

疫情下球星做什麼（按圖放大）