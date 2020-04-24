【羅志祥周揚青】渣是天生的　體壇經典劈腿男逐個數

「小豬」羅志祥對周揚青不忠、出軌、撩妹、「多人運動」一事熱爆中港台，惟「渣男」豈止娛樂圈獨有？環顧體壇歷年也出現多宗偷食案例，當中更有人「勾義嫂」、有人性上癮，就連天王級的C朗拿度亦犯過「天下男人會犯的錯」。

「好好先生」C朗曾被指控「強姦」

近期居家忙着湊仔女、操fit女友的C朗，好好先生形象十足，惟倒帶至曼聯時代的，卻是一名花花公子。年少氣盛的他不時在夜店玩樂，與一個又一個女伴同行的照片也頻頻被曝光。C朗與名模Irina Shayk拍拖多年，亦傳因男方多次出軌終分手收場。

C朗拿度是全球最知名的球星，加上外型俊帥，是不少女性心目中的理想對象。（Instagram）

這名球星更遭女子馬約嘉（Kathryn Mayorga）於2009年指控強姦，拉斯維加斯警方其後決定重開案件。惟當時C

朗直斥女方及德國傳媒《明鏡周刊》利用其名字圖利，更指事件為「假新聞」。

由被指控「強姦」到好好先生

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林丹2016年「出軌」震驚13億人

林丹在太太懷孕期疑似搭上內地模特兒趙雅淇。（網上圖片）

2016年里約奧運過後，中國羽毛球名將林丹與在妻子謝杏芳誕下一子，過程「超級丹」亦在醫院陪伴左右，並在微博公布喜訊。惟一個月內這名中國羽毛球手卻被爆出，在太太懷孕期疑似搭上內地模特兒趙雅淇，更被偷拍到疑似兩人身影的男女在街上手拖手，以及在酒店房間內親熱，惹來各大內地網民聲討。

醜聞傳出後，林丹迅速在微博回應：「做為一個男人，我不為自己做更多的辯解，但是我的行為傷害了我的家人，在這里（裏）我向我的家人道歉。」最後林丹獲妻子原諒。

林丹「傷害了我的家人」

朗尼又嫖又酒 真的太太太太太X100渣了

朗尼曾多次出軌，歌蓮放不下的其實不是他，而是美好家庭。（Getty Images）

如說足球界「渣男」代表，朗尼（Wayne Rooney）應該「當之無愧」。一出道已先後多次被爆出召妓醜聞的他，也曾遭「祖母級」妓女大爆性癖，外界猜測其怪癖就是鍾情年長的女性。

朗尼由16歲出道以來，嫖妓、出軌醜聞每隔數年便自動更新一次，2017年也因醉酒駕駛被捕。去年8月33歲的朗尼隨華盛頓聯隊隊友在加拿大夜蒲，期間被狗仔隊拍下與一名女子勾肩搭背，狀甚親熱；但到最後，朗尼總是老婆歌蓮原諒。

老婆歌蓮對朗尼情深不離不棄

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傑斯的8年搭上弟婦史

年輕、英俊、事業有成，其實早已盛傳傑斯深得「女人緣」，只是低調的傑斯在此之前罕有傳出任何誹聞。（網上圖片）

羅志祥被指曾在歐漢聲（歐弟）服役之際，搶走「兄弟」當時的女友Makiyo。惟要說到名正言順的「勾義嫂」，就必定是曼聯名將傑斯（Ryan Giggs）。

形象正面、健康，為曼聯一代標記，惟2011年傑斯經營多年的形象一朝盡毀。英國傳媒爆出，他跟弟弟洛尼（Rhodri Giggs）當時太太Natasha持續長達8年的不倫關係，更指Natasha被爆出跟Rhodri結婚前，一度懷有傑斯的骨肉，最後墮胎。

惟傑斯自2007年與Stacey結婚後，婚外情接連不斷。除了搭上弟婦，他也在2010年與威爾斯模特兒Imogen Thomas展開長達7個月的地下情、以及被踢爆在與史達絲合資擁有的餐廳與女侍應調情。傑斯終在2017年跟Stacey離婚。

傑斯一夜變渣男

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泰利、高圖爾斯、伊卡迪「勾義嫂」兵團

布歷治與泰利份屬英格蘭國家隊和車路士隊友，曾經感情要好。（資料圖片：Getty Images）

泰利搭上隊友布歷治女友，可謂這一代人永恆的話題。英格蘭、車路士名宿泰利（John Terry）和太太Toni關係要好，二人亦與泰利隊友布歷治（Wayne Bridge）與法國籍模特兒女友Vanessa Perroncel不時「double date」。不過，2009年卻傳出Vanessa與布歷治感情轉壞時，已婚泰利趁安慰失戀的她之便勾引。

消息一出，布歷治被指跟泰利的多年兄弟情恩斷義絕，其後轉投曼城的布歷治往往面對車路士時，也避開不跟泰利握手。

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迪布尼與高圖爾斯是比利時國家隊和車路士隊友。（網上圖片）

難道是車路士問題？車路士前門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）亦曾橫刀奪愛，而對象竟是同鄉奇雲迪布尼的女朋友Caroline Lijnen。此事事實是由迪布尼在自傳中披露，其後女主角亦被逼開腔，向傳媒透露是因迪布尼搭上她的昔日閨密在先，並訴說「那是三年來Kevin也沒有給予我的，我一下子跟Courtois撻着了。」

麥斯盧比斯（中）和伊卡迪兄弟反目，全因後者「勾義嫂」。（網上圖片）

惟誰說「勾義嫂」沒有好結果？嚴格來說，國際米蘭前鋒伊卡迪（Mauro Icardi）是「勾」得中。2012年阿根廷籍的麥斯盧比斯（Maxi López）被外借到意甲球會森多利亞，與伊卡迪做隊友。兩人如兄弟般互相照顧，麥斯盧比斯亦常常帶「細佬」回家吃晚飯。惟伊卡迪吃個便飯卻變成「食埋人哋老婆」，並搭上「大佬」妻Wanda。事件曝光後，麥斯毅然與她離婚，一年後Wanda即跟伊卡迪結婚。

活士性成癮 事業直插谷底

老虎活士瘋狂出軌，更令「性成癮」一詞成為熱話。（資料圖片）

昔日高爾夫球界的獨一無二天王巨星老虎活士（Tiger Woods），場上形象健康、14項大滿貫賽事冠軍亦令他獲公認為史上最佳高球手。不過，場外的他卻是性上癮的「渣男」。

2009年11月活士被爆出婚外情醜聞，他向情婦發放的情慾留言陸續曝光，而女主角人數愈來愈多。最終活士「跪低」承認多次偷食，其後亦公開表示因性上癮正接受治療，2010年太太Elin Nordegren跟他離婚，結束7年婚姻。