【空手道】曾綺婷遭狠批體院再回應　全院噴消毒藥水確保衛生

香港體育學院自上月有空手道運動員確診後「封城」，但餘波未了，社區關係及市務總監李忠民今日現身回應網民的「圍攻」，強調曾綺婷已經完全康復，體院所有事都以科學證據為依歸。 體院為確保運動員在安全的環境下進行訓練，今日（25日）全院噴灑由香港科技大學和捷和實業研發的GERMAGIC消毒劑，在疫情稍稍紓緩下，亦會在有條件下，安排早前離院的奧運及殘奧項目運動員逐步返回體院受訓。

香港體育學院為全院噴消毒藥水，噴上塗層後，表面會有刺針式的物理式殺滅，將病毒表面的膜消滅。（張倩儀攝）

早前空手道隊在法國集訓返港後，3名運動員李振豪、曾綺婷和周家謙確診新型肺炎，但曾綺婷經近一個月的治療後，反覆病毒驗測呈「陰性」，獲醫院批准於上周五出院。當時曾綺婷表示因個人生活用品都在體院宿舍，加上不想太快與外界接觸，故選擇在出院後返回體院，以求在安靜的環境中休養和自我隔離，並曾稱除了在體院內慢跑外，只會留在宿舍房間，膳食方面也只會叫外賣或是由家人送飯。但有網民在討論區公開曾綺婷在體院飯堂用膳的照片，並指體院內人心惶惶，引起網民「圍攻」。

香港體育學院噴灑消毒體院在全院噴灑殺菌塗層，能持績90天的殺菌功效。（張倩儀攝）

體院代表：曾綺婷有戴好口罩 批評者是否運動員也有疑問

體院社區關係及市務總監李忠民今日再度回應事件，再一次強調曾綺婷「是一位健康、完全康復的運動員」，又說：「曾綺婷出院後由體院專車接回，期間沒有與外界接觸，加上連續3日的糞便樣本都是呈陰性」，強調曾綺婷在體院內的所有活動都有跟隨指引：「除了在訓練期間不戴口罩外，她在公眾場地的時間都有戴好（口罩）。」

李忠民又指，曾綺婷在剛回到體院的一星期都留在房間，其後才到飯堂用膳，儘管與網民描述的情況有所出入，曾綺婷被拍得在飯堂用膳時，由她返回體院起計其實亦未足一周，但他表示不作額外的回應：「人心惶惶，都是因為看完網上言論；我有留意，但其實網上留言的人只是少數，他們是否運動員也存有疑問。」並強調體院一切都以科學為依歸：「體院有運動科學部、有醫學部、有顧問醫生，運動講求科學性，不可因情緒、感覺制定訓練，可以說近10年成績好，就是因為科學訓練。」

其他兩名空手道運動員李振豪和周家謙並未出院，但李忠民表示他們只是在等待測試呈陰性，健康狀況良好：「你看李振豪在床尾都走了不知道10公里還是8公里。」

院外運動員測試後將逐步回歸 中國單車隊仍在體院

近日本港的疫情有紓緩跡象，體院也在21日公布放寬安排；容許全職或正備戰奥運及殘奥的運動員由今周六（23日）起，在總教練批准下，可於周六及周日的早上9時至晚上6時外出處理私人事務，每位運動員每日只限1次，每次上限4小時。在採訪期間都有不少運動員量體溫和登記準備步出體院，李忠民直言體院的措施都是因應都會因為本港的疫情而定，運動員出外都會做足防護和按照政府規定：「我相信運動員是非常有紀律的。」

其中競步代表程小雅中午外出，她表示自己40天沒有踏出體院，「3月25日前我就已經自我閉關，今天是第一次踏出這個門口，買完日常用品就回來，因為疫情都未完全好轉都不會想趁這四小時出去玩。」雖然體院放寬程小確表示有興奮的感覺，但實際上對自己影響不大：「以前都是這樣都是一至六在入面住，星期日才回家幾小時。」直言自明天不用訓練有足夠時間就會回家。

香港競步運動員程小確表示，已經40天沒有踏出體院，今天出來是為了買日常用品。（張倩儀攝）

李忠民透露，現時體院約有100多名運動員留宿，談及早前離開了體院的運動員，本月22日起已有第一批為數40人已進行病毒測試，若結果呈陰性將可回歸體院訓練：「原本（這批運動員）只有8個奧運和1個殘奧項目，現在增加到11個奧運亞運和4個殘奧，項目多了，運動員自然多；對於很多不是奧運項目的運動員來說他們都已經停了將近一個月，都很想回來訓練。」李忠民又提到，1月底已來港的中國單車隊仍在體院與港隊一同訓練，認為這是基於訓練的戰略上的需要：「需要有強隊和我們一起訓練，因為港隊很多項目的水平都已經達到世界級或是亞洲高水平，需要很多對手訓練才可以提升成績。」