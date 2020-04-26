【體育熱話】碧咸嫂Victoria離地生日派對　30員工放無薪假捱轟

英國新型冠狀病毒Covid-19疫情嚴重，全國集中火力抗疫，各行各業共渡時艱之際，「萬人迷」碧咸太太Victoria早前一連三日隔空召開奢華生日派對。 有錢人過離地生活，原本沒有什麼好非議，問題是，她的服裝品牌公司財政狀況不妙，最新被爆出正在接受英國政府資助，旗下30個員工被逼放無薪假，大老闆卻不知民間疾苦地大喝2000英鎊一瓶的貴價紅酒。

Victoria自小生於富貴之家，20出頭即憑身為女團組合Spice Girls一分子走紅。她之後與曼聯球星碧咸相戀組織家庭，創立個人時裝品牌。大半生也在過奢華生活，完全不識民間疾苦。



疫情當中，她利用網上直播高調隔空與好友開奢華生日派對，由名人DJ朋友主持，在Instagram直播。開心地分享生日蛋糕和最愛的貴價紅酒，與疫情中為生命搏鬥的病者、醫院內全力救人的醫護人員，形成強烈對比。

正當碧咸一家離開倫敦價值3100萬英鎊豪宅，到豪華別墅享受陽光，早上隨即收到公關團隊和經理人團隊急電，尚未知自己爆出公關災難。



碧咸一家估計財富達3.35億英鎊，旗下服裝品牌在疫情中接受納稅人的金錢資助，30個員工正被逼放無薪假，她卻自顧自地繼續享受，成為《每日郵報》周日封面人物。一向小心經營的美好形象品牌，疫情下一朝不保。

據了解，Victoria不明為何捱轟，感到非常憤怒，認為生意接受政府資助「完全看不到問題所在」。



繼晉惠帝「何不食肉糜」，法國瑪麗王后「他們為何不吃蛋糕」之後，2020年疫情當中，Victoria Beckham示範完全離地新經典。