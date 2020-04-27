【意甲】意大利下月初解封　放寬球隊可逐步恢復操練

意大利的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情漸見放緩，總理孔特（Giuseppe Conte）宣布在下月4日起逐步解封，同時允許意甲球隊在該日起恢復個人操練，在18日恢復正常團體操練。

新冠肺炎疫情波及意甲，不少現役球員如戴巴拿及馬度迪亦不幸染疫，而賽會在3月9日起宣布停賽。

經過一個多月的「真空期」後，意甲復賽似乎露出曙光，意大利總理孔特發表講話，表示因國家疫情漸有改善，在5月4日起逐步解封，慢慢重啟經濟活動，而意大利足球同樣受惠。意甲球會可在解封後，有限度恢後訓練，在4日可進行個人操練，如無意外將在18日回復團體訓練。

傳意甲5月底復賽7月中完季 料閉門作賽至明年1月

意大利總理孔特宣布國家將在下月初逐步解封。（路透社）

雖然意甲復操「亮綠燈」，但孔特未有為完成賽季「寫包單」，而孔特表示雖然全國人民亦希望球賽回歸，但球員的健康及安全仍然是首要考慮，「我和不少意大利市民一樣，十分熱愛足球，亦相當希望盡早回復正常，畢竟因疫情而沒有球賽的感覺十分奇怪。不過，我們不希望球員們因此染疫，所以我們必須確保球員們在安全的環境出賽，現時仍在努力討論最佳的方案。」

早前意大利傳媒傳出，意甲有望在5月底閉門形式恢復賽季，趕及在7月中前結束今個球季。