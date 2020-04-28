【足球】前利物浦守將馬迪奧一度腦癌命危　被曼聯球迷救活

前利物浦、列斯聯守將馬迪奧（Dominic Matteo）命途坎坷，曾因賭債破產，去年更患上腦癌一度命危，經過手術和半年治療，近日公布完全康復。 有趣的是，救活他性命的醫生，正是他效力這兩支球隊的死敵曼聯球迷。

利物浦青訓出身的馬迪奧，90年代155次為紅軍上陣，表現中規中矩，惟當時正值球隊低潮期，沒拿過任何錦標，2000年夏天轉投列斯聯。4年間為這支約克郡球會146次上陣，之後轉投布力般流浪，並在史篤城結束球員生涯。

他在史篤城效力期間修讀歐洲足協教練課程，惟未見馬迪奧執教的消息，反而不時因豪賭見報。他在自傳中承認一度欠下百萬英鎊賭債，曾試過一場賽馬重注廿萬英鎊，2015年宣布破產。馬迪奧自傳中亦多次指出，自己熱愛杯中物，經常豪飲。

2019年11月，他因為持續頭痛進行檢查，發現患上腦癌，必須在列斯的醫院進行緊急手術。馬迪奧太太Jessica說，丈夫父母均年過80，消息令他們非常心痛，兩老還要由利物浦趕到列斯。

馬迪奧手術後，後腦留下巨型疤痕。（網上圖片）

曾來回地獄折返人間

Jessica憶述，那時候馬迪奧一度不能走路，要坐輪椅，雙目完全失去焦點。「他惡化得很快。我帶他回房上床後，駕車送他父母回家，途中收到醫院電話，說他出現嚴重癲癇。」

醫生說會盡一切努力將馬迪奧救活過來，心急如焚的Jessica形容自己「像瘋子一樣」以最高速度將車子駛回醫院，「當我趕到時，Dom（馬迪奧小名）已不醒人事，正在被一隊醫護搶救。」



她說：「那實在猶如《復仇者聯盟》電影中的超現實畫面。他們圍繞着他，拯救他的生命。他們5時15分帶走他，凌晨時份致電說已清除他95%腫瘤。」

馬迪奧與妻子Jessica（Instagram@DominicMatteo）

主診醫生是曼聯球迷

救活他的主診醫生Ryan Mathew，是個曼聯球迷，仁心仁術的醫護人員當然不會理會球場內的恩怨。手術後，馬迪奧一度失去右眼視力，短期記憶變得零零碎碎，必須重新學習如何閱讀和寫字。

「Mathew醫生每天為Dom檢查，切除大部分腫瘤後，為他的進展感到非常高興。」Jessica認為，「每一個醫護人員都盡心盡力幫忙，我肯定他們對所有病人也會一樣。」

馬迪奧球員生涯回顧（按圖進入）

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利物浦、列斯聯有情有義

馬迪奧意料不及的是，退役多時仍受舊東家和前隊友支援，「我得到列斯聯和利物浦很大幫忙。有時一個意想不到的電話，對我而言意義重大，那麼多人願意花時間致電給我。」

其中一個例子，是利物浦製作一條雲集一班利物浦名宿班尼斯（John Barnes）、麥馬拿文（Steve McManaman）、列納（Jamie Redknapp）、杜格利殊（Kenny Dalglish）、科拿（Robbie Fowler）、奧雲（Michael Owen），以及他的前列斯聯隊友里奧費迪南（Rio Ferdinand）的10分鐘打氣短片。

去年曾接受類似腦部腫瘤手術的另一前利物浦守將荷西安歷基（Jose Enrique），經常致電問候和支持。在列斯聯簽入馬迪奧的領隊奧拉利（David O'Leary）與球隊名宿艾迪格雷（Eddie Gray），第一時間親身前往醫院探望。

馬迪奧走出鬼門關（按圖進入）

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前隊友鼓勵 一步步走出谷底

Jessica直言，有時當她向丈夫讀出訊息，馬迪奧記不住內容，她需要不斷重覆再讀，「過程令他臉上掛上笑容」，很多舊隊友傳留言訊息給他，最常出現一人是紅軍前隊長列納。馬迪奧說，「列納父子聖誕節來電，魯鐸克常常傳一些蹩腳短歌給我，還有馬卡（麥馬拿文小名）和羅比（科拿小名）。」

他最記得較他細三歲的利物浦師弟大衛湯臣（David Thompson），「他不知道說什麼才好，雙眼哭得紅腫，驚慌得不知所措。他們都是跟我一起長大的夥伴。」

馬迪奧在列斯聯踢出生涯最佳表現。（Getty Images）

熱愛利物浦 同樣深愛列斯聯

「Carra（加歷查）傳了很多美好訊息給我。我跟老朋友拉迪比一起經歷過很多，他妻子去世時，我去南非參加喪禮。我們曾經非常親近，他經常傳訊息給我。」

他如數家珍，「巴基（Erik Bakke）是另一個，李安谷巴（Liam Cooper）也很好，他是現役球員代表。此外還有亨打（Norman Hunter），我為列斯聯工作時曾跟他合作，以及身體不太好的艾迪和彼得羅利馬（Eddie & Peter Lorimer），列斯聯所有球迷也非常捧。」

馬迪奧稱，「我感到列斯聯和利物浦的同等份支持。利物浦是我的球隊，這點永遠不會改變，但我已跟列斯聯結婚！」

馬迪奧每天治療後到艾蘭路球場，成為他的精神支柱。（Instagram@Dominic Matteo）

艾蘭路成心靈救贖

治療癌症期間，每次入院化療後，他都會到列斯聯主場艾蘭路閒逛，「當你每天也要接受治療和化療，實在難言興奮。每當我治療後到訪艾蘭路，也會感到放鬆，內心有點活過來的感覺，看到球場真的太好。」

他跟太太育有三個孩子，家庭生活看似美滿，當中卻歷盡因傷退役、欠債破產，以及痛失家人的苦楚，如今還走過鬼門關，「我擁有美好人生，但並非事事如意。我失去兄弟姊妹，Jessica失去母親。我們都經歷過喪親之痛，並因而改變一生。」



幸好近日醫生傳來喜訊，說他體內癌細胞已完全消除，球壇人人送暖，讓他感到活着多好，「每個人也對我很好。利物浦和天空電視（Sky）均說有工作給我，那鼓勵我奮勇向前。我要再次學習如何閱讀和寫字，相信會花上一段時間，但我肯定自己會做得到。」