審計報告．本地體壇2｜港協監管就業及教育計劃不力　需加以問責

審計署今日（29日）發表的《審計報告》，除了轟港協暨奧委會在選拔運動員欠透明度和問責不足，就運動員就業及教育計劃中的「運動員網上英語課程進度」及「運動員獎學金領取情況」，審計署亦批評港協暨奧委會沒有採取跟進措施。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會轄下的「香港運動員就業及教育計劃」（HKACEP）自2008年成立，冀為香港精英運動員提供就業、教育和生活技能三方面的支援。

惟就審計署發表的《第七十四號報告書》所指，奧委會並未有監察運動員在計劃下中的發展進度。

124 名運動員參與「EF English Centers」的網上英語課程。（SF&OC）

報告先指出，計劃下 124 名運動員參與由一間商業英語學習中心提供的網上英語課程。惟參與課程的運動員中，有69名學員參加課程已超過4年，但當中40人（58%）英語能力未能提升至少一級。

69名學員參加課程已超過4年，但當中40人（58%）英語能力未能提升至少一級。

翻查資料，該商業英語學習中心為「EF English Centers」，並由2007年起，贊助計劃總值逾1000萬港元的「綜合英語課程」。

報告引述港協暨奧委會的解釋，表示參與英語課程的運動員「同時正接受密集的體育訓練。對運動員來說，優先考慮是比賽成績而不是英語學習」，造成英語學習進度緩慢。

「教育獎學金計劃」計劃為有意在學業上繼續進修的運動員提供獎學金以作經濟上的支援，運動可揀選語文進修、大專教育、職業訓練及補習課程等。（運動員就業及教育計劃網）

此外，「教育獎學金計劃」部分，為有意在學業上繼續進修的運動員提供獎學金以作經濟上的支援，運動可揀選語文進修、大專教育、職業訓練及補習課程等。

經審計署分析運動員領取獎學金的情況後發現，有11項獎學金獲批超過兩年半，11名相關運動員仍未領取。

延伸閱讀：

審計報告．本地體壇1｜揭游泳空手道選拔不公 港協曾拒認收投訴

審計報告．足總篇1｜有委員連續5年缺席會議 個別部門流失率超高

審計報告．足總篇2｜聘前港足主帥程序錯亂 前行政總裁涉瞞關係

2018/19年共有26名運動員獲獎學金。

另有1名運動員獲批獎學金，但只分批領取了14.4萬元款額中的33600元和25200元，而至2016年8月，該運動員申請延長學習年期。

但截至去年底，沒有文件顯示此運動員的延期獲得批准，審計署批評港協暨奧委會未能證明曾採取行動以跟進該運動員的學習進度。

審計署認為港協暨奧委會「需要密切監察在該計劃下獲批奬學金的運動員的學習進度及他們領取獎學金的情況」，並加以監察和問責。

港協暨奧委會其後回應：「感謝審計署是次審計及提供專業建議所作的努力。我們會繼續積極改善，為支援運動員和推動大眾對體育運動的興趣作出貢獻。 」