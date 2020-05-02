【英超】20球會意願未改　爭取6.12復賽　擬中立場閉門踢畢球季

英超賽會周五（1日）再度召開會議，會議一如過往數次，未有就賽季重開或腰斬作出任何定案，僅表明完成球季仍然是各球隊意願，而復操及復賽與否，則會按政府的政策作出相應配合。 不過會後多家英國傳媒均引述消息指，各隊似乎有共識認同中立場復賽為目前比較可行的復賽方案，屆時將會徵用至少10個球場作為中立場進行閉門比賽。

周五進行了3個半小時的視像會議後，英超賽會發聲明指各方均有在會上就復賽與否交流意見，並指出20支球隊同樣希望完成餘下球季，爭取最快於6月12日重啟賽季。不過復賽及復操等都會完全遵守政府的指引，並且會聽取醫療專家及球隊上下等人的意見才作決定，最終決定會以安全和恰當為大前提，賽會亦要為20隊所有職球會進行數以4萬計的測試，以確保零感染才可復賽。

英超20隊新一輪會議後，表明仍然在復賽意願，希望完成今個球季。（Getty Images）

英國政府現時的防疫禁令將於5月7日屆滿，英超球會當日亦會再度召開會議。早前亦有傳聞指，約翰遜有意對體育賽事鬆綁，希望為暮氣沉沉的國民帶來一些希望，惟一切需視乎最新疫情而定。

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不過，據BBC和《太陽報》等報道，會上似乎有共識認同就算能復賽，為免球迷過份聚集，在中立場閉門作賽為目前較可行方案，屆時約有10個球場會被徵用為中立場，選址原則上是盡量遠離社區，避開人群。據悉，阿仙奴的酋長球場，曼城的伊蒂哈德球場和韋斯咸的倫敦奧林匹克球場等都在考慮之列。不過基於公平原則，主場被選中不等於有主場之利，因為賽程會安排各隊不在自己主場出戰，對賽必須在雙方的中立場進行。

有傳以下3個球場會被徵用作中立場踢英超：

此外，英國《每日郵報》指如果今季英冠取消，目前排第1和第2名的球隊列斯聯及西布朗，可以直升英超；現時第3至6位需要踢附加賽爭奪餘下1個升班席位。

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