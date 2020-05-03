霍啟剛爆孫楊愛用體院設施　談對郭晶晶一見鍾情曾極大壓力

港協暨奧委會副會長霍啟剛盛傳將出選立法會功能組別，他昨晚在由香港體育學院主席林大輝主持的《大輝主場》上，大談當年追求郭晶晶的逸事，同時希望推動香港及中國內地青年，有更多不同形式交流合作。

出身於體育世家的霍啟剛，爺爺霍英東及父親霍震霆均在體育界位居要職，他接受林大輝訪問時，大談對社會上青年問題及體育發展的看法，認為兩者難以分割。他以早前領大埔足球隊U18及一間本地足球學校赴天津，與天津泰達等球會交流為例：「打成一片，大家的共同語言就是足球，我叫他們不要想太多，不是洗腦」。



霍啟剛指，參與交流的年輕人「都說好正！認識了新朋友，他們見到足球場，流晒口水，教練還說，聞到草的香味也心動，更有年輕人問能否簽約上來踢波？」他認為，不要將青年問題看得太負面，「青年和體育工作不是分開的，四日三夜交流團，他們既能睇到博物館、了解到國家，但主要還是足球，他們就開始想，努力一點，是否能爭取到內地的機會？」

盛傳出選立法會功能組別的霍啟剛近期曝光不少。（資料圖片）

霍啟剛：孫楊也愛用體院

霍啟剛進而指出，香港和中國內地年青人，可以有更多形式的交流合作：「我經常向國家不同部門提出，現在的交流，總是香港年青人訪問內地年青人、再回訪，是否可以提供更多機會，予香港和內地年青人，一起以中國隊或中國團隊身份出國去做更多？」

他指出，體院亦應該更多向外地運動員開放，香港運動員要提升水平，也要多跟國內外運動員交流，「體院不止跟內地，跟不同國家也有戰略合作。石仔（跳馬選手石偉雄）去到湖南，原來香港一哥去到也差不多包尾，連省隊也是世錦賽的前列，大開眼界。這種交流真的會有所得着。體院設施那麼好，應讓更多全世界運動員來訓練，聽說孫楊也很喜歡來體院！」林大輝則補充指，香港全職運動員不斷增加，設施已開始不敷應用，希望政府可再加強資助。

霍啟剛與太太郭晶晶生活照：

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回憶當年力追郭晶晶 北京奧運受極大壓力

霍啟剛當年與中國一代跳水王后郭晶晶相戀、成婚，轟動一時，林大輝最後問及他當年追求郭晶晶的經過，霍啟剛笑言，對郭晶晶可謂一見鍾情：「04年奧運後國家運動員訪港，自己當然利用便利參加晚宴，硬住頭皮（找郭晶晶）拿簽名、合照」，但他坦言郭晶晶作為運動員，不能隨意外出，拍拖甚有難度，在英國讀書的他又不諳書寫中文，只得努力學拼音，以文字交流，但緊張仍是兩人雙戀後的08年北京奧運：「當年全世界都看著她（郭晶晶），若她不能衛冕，肯定怪責我！當時她不緊張，我卻緊張到臉都青了」。