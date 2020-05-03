【英超】曼城大將奇雲迪布尼揚言無歐聯難留隊　阿古路轉口風

英超上屆冠軍曼城被判罰停止參加歐洲賽事兩年，領隊哥迪奧拿以至陣中多員主力最初均表明會留隊。 不過中場大將奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）近日受訪時表明，如兩年無歐洲賽踢會「相當困難」，射手阿古路（Sergio Aguero）也改口風，不排除離隊可能。

曼城因嚴重違反歐洲足協財政公平競技條款，被重罰停止參加歐洲賽事兩年。迪布尼接受祖家比利時報章《Het Laatste Nieuws》訪問時直言：「我正在等待。球會告訴我們，他們正等待上訴，並幾乎有100%把握他們會贏。因此我正在等待什麼事會發生，我信任我的團隊。」

但等待並非無了期，「一旦有結果，我將會檢視一切。兩年實在太長，但如果只是一年的話，我會再考慮。」

曼城中場奇雲迪布尼直言，如球隊被禁歐洲賽兩年，不排除離隊。（Getty Images）

沒有歐聯 不排除離隊

迪布尼跟曼城尚餘3年合約在身，他表示如果不是歐洲禁賽令，就算皇馬、巴塞叩門也沒有離開曼城的理由，「我效力世上其中一支最優秀球隊，並且能夠在我心目中最具競爭力的聯賽──英格蘭比賽，我喜歡那樣。」

他以成為最佳球員作目標，當然不希望缺席雲集全球頂級球員的歐聯戰場，由根克、車路士、禾夫斯堡到曼城，迪布尼早已證明自己，卻仍未嘗過歐聯冠軍滋味。就算領隊哥迪奧拿來季約滿，也未曾動搖他留隊決心，反而失去踢歐聯的機會，或將令他改變主意。

現年28歲的迪布尼，自從2015/16球季加盟曼城，已是隊中不可或缺一員，首季已取得9入球7助攻。隨耶耶托尼年紀漸大，迪布尼取而代之成為球隊中場發電機，其後兩季合共貢獻近50個入球和助攻。

上季大部分時間受傷患困擾，英超只得2入球2助攻，不過今季已全面復甦，尚餘10場聯賽已累積7入球16助攻。如此恐怖數據亦令他當選今季英超最佳球員呼聲甚高。

沒有阿古路和迪布尼的曼城，能想像得到嗎？（Getty Images）

阿古路改口風 拒承諾留隊

曾揚言「沒有歐聯也會留隊」的射手阿古路，接受El Chiringuito TV訪問時坦言未知前路如何：「那是十分困難的，我未開始想之後會如何。我知道隨每天過去，距離合約完結又近一點，或許會有一些球會聘約，我們會再看看。」

阿古路跟曼城的合約和哥帥一樣至2021年夏天到期，他為球隊贏得歐聯冠軍的心意未變，「現在我只想嘗試為曼城贏得歐聯，那將會是我和球會的無比成就。」

他又表示，「我真的未認真構思2021年之後會做什麼，現在的情況亦令事情變得更困難。如果下一季較遲開始，可能要到8月才完結。」