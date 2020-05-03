【足球轉會】迪姆華拿加盟利物浦排除最大障礙　再向紅軍表心跡

利物浦能否首奪英超，在新型冠狀病毒（Covid-19）疫情下一切尚存變數，唯一肯定的是，球隊積極為未來發展鋪路，今夏必有重磅收購，問題是：對象到底是誰。 被外界認為「最適合紅軍陣容」的RB萊比錫前鋒迪姆華拿（Timo Werner），已先後多次主動向利物浦大送秋波，紅軍均未有表態，華拿近日直接使出一記狠招。

與利物浦扯上關係的球員，主要有巴黎聖日耳門（PSG）球星麥巴比（Kylian Mbappe）、多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）、利華古遜中場夏維斯（Kai Havertz）和迪姆華拿四人。

由於紅軍近季已斥巨資作出不少重量級收購，包括門將艾利臣和中堅雲迪積克，因此正路估計球隊基本上不會再作天價轉會，尤其是身價以2億歐元起跳的麥巴。領隊高普便曾打開口牌，揚言「買不起麥巴比」。

辛祖和夏維斯身價也在1億歐元以上，相對而言，今年6月15前付出5200萬英鎊便可啟動迪姆華拿合約中的放人條款，令他成為「最相宜」的收購選擇。

利物浦盛傳四大收購目標

寧到海外 不願加盟另一德甲球隊

迪姆華拿自2016年由史特加轉投RB萊比錫，表現逐年進步，今季單在德甲25戰攻入21球兼有7次助攻，射手榜僅次拜仁射手羅拔利雲度夫斯基的25球，加上歐聯和德國盃，共有27球進帳。

他的「抵買」放人條款，引發離隊消息停不了，顯然他對未來效力的球隊很有意見，他加盟與不加盟英超球隊利物浦之間，又揭開新的一章。

迪姆華拿繼早前讚揚利物浦領隊高普是「世界上其中一個最佳領隊，而且他也是德國人」，以及自稱：「很多事實均指向，我的踢法或許會非常適合（利物浦）」之後，他接受德國《圖片報》訪問時再次表明心跡：「對我來說，到海外踢其他聯賽，相較留在德甲更加吸引。」

迪姆華拿今次講明寧到海外，不去拜仁。（Getty Images）

第N度向利物浦送秋波

買得起華拿的「另一支德甲球隊」，來來去去只有一隊，他也不轉彎抹角，直接明言：「拜仁是一間偉大的球會，我們毋須多言，菲力克（Hansi Flick）今季已證明他是個很好的教練。不過假如確定會轉會，我寧願到海外發展，也不要去拜仁。」

他聰明地留有一線，聲稱：「那只不過是因為對我來說，到另一個聯賽的挑戰會較留在德甲稍為吸引一點」。

對德國球員而言，加盟拜仁慕尼黑有種「不可抗力」，也是國家隊前途的保證，華拿有條平步青雲的捷徑不走，偏偏說明要「到海外挑戰」，對利物浦和高普簡直是癡心一片。

為什麼利物浦毫無反應？

據了解，利物浦領隊高普對華拿相當欣賞，這位年僅24的德國射手也是符合球會買人政策的適合年齡，為什麼面對華拿一而再、再而三的秋波，看來毫不動心？

首先，紅軍前線三叉戟沙拿、沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴均尚在當打之年，高普領隊根本無意拆散這個進攻組合，因此在前線買人方面非常謹慎，不會令三大主力感到地位受威脅而有離心，就算想買人也只會低調進行。

其次，皇馬、巴塞多次傳出想收購三人，尤其皇馬對文尼極有興趣，也令利物浦不會輕舉妄動。因為一旦其中一人被撬走，所獲得的額外資金，也許足以收購麥巴比和辛祖這些原先不大可能收購的球星。如此一來，才令華拿的舉動看起來是他單方面乾着急，相信一切仍有待轉會窗重開，各球會新一季如何部署才有定案。

FIFA 20今季英超最佳20人（按圖放大）