【足球熱話】C朗行山遊絕美山徑　飽覽大西洋美景　9歲囝囝都行到

新冠肺炎疫情下，香港爆發行山熱潮，每逢周末，各個行山熱點都人頭湧湧。 誰料正在葡萄牙老家的球王基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）也不例外，在葡萄牙疫情有所紓緩下，他亦帶美艷女友佐真娜（Georgina Rodriguez）和囝囝小基斯坦奴（Cristiano Jnr.），遊覽家鄉山徑，飽覽美景。

C朗拿度早前一直在葡萄牙馬德拉群島的豐沙爾（Funchal）大宅隔離，每日與女友佐真娜和4名子女共享家庭樂、閒時不忘健身保持狀態，悠閒得羡煞旁人。

隨歐洲疫情有所紓緩，C朗將於下周返回意大利向祖雲達斯報到，他亦把握時光與家人共處，昨日（2日）就帶同佐真娜和長子小基斯坦奴，到馬德拉群島著名山徑Punta de San Lorenzo行山。

C朗一家行山，女友佐真娜的動作好像有點危險：

+ 5 + 4 + 3

Punta de San Lorenzo位於馬德拉島東北端，山徑全長約8公里，途中可飽覽大西洋風光、火山活動構成的獨特地型，亦可見到當地特有的動植物如僧海豹等。

儘管山徑相當陡斜，但作為自然公園的一部份，有良好管理，亦有不少梯級。從C朗和佐真娜在instagram貼出的照片和影片，可見只有9歲的小基斯坦奴在爸爸帶領和照顧下，也能應付。最重要的是，當地山徑人煙稀少，不像香港的山般比鬧市更熱鬧，C朗3人出行，基本上沒有太大防疫問題。

馬德拉島曾獲旅遊網站選為「全球最佳島嶼」，景色優美、氣候怡人，是一大旅遊勝地，其跑道相當短的機場也是一大特色，不少旅客都指飛機降落時相當「刺激」。若想在疫情過後一走C朗走過的這條路徑，可在葡萄牙首都里斯本轉機前往馬德拉島，島上尚有其他不同難度的山徑可以一試。

佐真娜作為球王的伴侶，極力保持完美身材：

+ 10 + 9 + 8

儘管意大利體育部長Vincenzo Spadafora今周曾明言，能重啟賽季的機會「漸見渺茫」，但20支意甲球會代表早前進行視像會議後，一致表達出完成今個賽季的決心。艾米利亞－羅馬涅大區亦已為博洛尼亞、帕爾馬、史帕爾和薩斯索羅等球隊「開綠燈」，可由明日（4日）起在訓練中心重啟操練，南部的拿玻里亦計劃重新展開訓練。

有報道指，祖雲達斯已開始徵召身在海外的球員，自然包括當初因母親一度病重而返回葡萄牙的C朗，有指他周二（5日）就會返回都靈報到。

相信球迷都希望C朗等球星能早日在安全情況下，再次返回場上作賽。（Getty Images）

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