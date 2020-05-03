【F1】咸美頓透露保持戰力秘訣　對平治絕對信任　不急於續約

35歲得到6次世界冠軍，咸美頓進步空間似乎已經見頂。不過，就算已步入職業生涯的黃昏，咸美頓仍在繼續找方法變得更快，所以才可以繼續於最前方領先群雄。

效力平治6年五奪世界冠軍，咸美頓今年35歲仍是最頂尖的車手。法拉利、紅牛亦步亦趨，平治雖是現時一級方程式的霸主，但並非絕對統治，故車手每年都需要變得更快，應付日漸激烈的比拼。

咸美頓每年都會作出改變，讓自己能跑得更快。（Getty Images）

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「永遠都會有辦法進步的，」咸美頓接受訪問時說：「我們去年又不是贏了所有分站，有些問題一直都未有解決，而且還有不少影響爭勝的因素。」

車隊可以新科技加強戰力，如平治今年就研發雙軸轉向系統（Dual Axis Steering），哪怕只能用一年，都會想盡辦法變得更快。那麼車手又可以怎樣做呢？

咸美頓不急於續約，而且錢並非續約的最大因素。（Getty Images）

咸美頓與平治的合約今年完結。（Getty Images）

咸美頓續道：「作為車手，我怎可以更好地跟車隊的工程師及工廠的職員溝通得更好呢？有什麼方法去交出更好的表現？這都是作為車手的我可以改進的地方。」

訪問他的前車手馬田賓度以為，咸美頓求進的是駕駛以外的「技術」，但已經6次奪得世界冠軍的咸美頓即時說：「我的駕駛技術每年都會改變，就算是賽季中，戰車不停改進時，我也會變。例如去年我們在輪胎損耗上有點問題，故此我要在一些細微位上作出調整。就算今年仍是用去年同一款車胎也好，技術上亦要作出一些改變，這是比賽的一部分。」

咸美頓雖未指出何時退出F1，但就表明已步入「生涯最後一段路」。（Getty Images）

續約金額重要 但成績更重要

今年比賽現時仍因中國武漢爆發的新冠肺炎影響而未能開始，咸美頓與平治的合約在年底到期，但這名英國車手表示自己不急於續約。

咸美頓表示自己對平治話事人禾夫絕對信任，「大家都知道彼此的目標是什麼」，所以才不覺得需要急於去續約。咸美頓2007年出道，不經不覺已經於F1馳騁13年，35歲對運動員來說已是黃昏，最後一份合約是否以金額為重？

「我的確正步入自己於F1的最後階段，我當然想盡量賺更多錢，但現時我更緊張的是成績。」咸美頓說。

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