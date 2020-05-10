【足球熱話】C朗拿度親授健身7式　極易學新手都掂練出腹肌無難度

祖雲達斯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）已屆35歲仍維持巔峰體能狀態，全賴每天球隊訓練外，自行回家「加操」。 新冠肺炎疫情令全人類無法如常外出，C朗特別親授令他練成一身健美肌肉的「在家健身七式」，十分簡單易練，一般人也絕對跟得到。

繼與連鎖酒店品牌合作，陸續推出以他名字簡稱CR7為名的精品酒店，一步步踏上「酒店大亨」之路後，C朗今次跟連鎖健身店Crunch合作，設立CR7健身室。

新張誌慶， C朗特別拍片分享他每天在家操練的「C朗七式」。仔細一看，每一招其實也是健身訓練的基本動作或從中的變奏，難度不高。想練成C朗般的健美身形？秘訣還是持之以恆。

C朗拿度親自傳授在家訓練七招。（影片截圖）

C朗介紹，這七招是他每天必練的招式，包括集中鍛煉雙腿、腹部、臀部、核心肌群、腰背的動作。

他特別提到，貼士是每組動作之間盡量不要停下來，「事先將你要練習的招式寫在紙上，做完一組立即望一望，便轉做下一組。」

C朗親授每天練習七式（按圖進入）

+ 34 + 33 + 32

C朗說，這七招練習他每天會練五組（即是以這七個動作加起來為一個循環，合共做5個循環。）他不建議大家一開始就跟他那樣練，而是應該按個人體能狀態來調整，認為可以由做3組開始，每個動作的次數也可因個人體質自行調節。

如果羨慕C朗的健美身材，大家不妨一試，持之以恆說不定可以成為下一個C朗。不過凡事應量力而為，本文旨在提供參考，不保證任何相關訓練效果。

C朗拿度是這樣練成的（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

C朗開設健身室CR7：

C朗親授健身七式短片：