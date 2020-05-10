【西甲】皇馬計劃球員減薪3成　巴塞球員需再減　貝迪斯3將確診

新冠肺炎疫情問題影響不少球會財政，就算是西甲兩大豪門皇家馬德里及巴塞隆拿亦不例外，西班牙傳媒指兩隊計劃再度向球員開刀，全隊需進一步減薪。 西班牙疫情未見受控，西甲、西乙近期仍計劃重開，但貝迪斯再有3名球員確診，使得重開計劃再遇難關。

西班牙《阿斯報》近日報道，指皇家馬德里今年預測收入本為8.22億歐元，但受疫情影響減少20%，即降至約6.83億歐元。

皇馬今年支出大約7.41億歐元，《阿斯報》指「銀河艦隊」需要從球員薪酬方向節流。

皇馬球員及教練本已同意減薪20%。（Getty Images）

西媒指皇馬現時一隊全隊薪酬共2.83億歐元，皇馬希望球員減薪30%，為球會節省大約8500萬歐元。事實上，皇馬體育會足籃兩隊的球員及教練，早前已同意減薪20%，藉以保住800多名非運動員員工的薪金，暫時未知兩隊的球員教練是否已同意額外再減10%。

西班牙傳媒指皇馬希望足球隊減薪30%。（Getty Images）

巴塞隆拿或會再度減薪，未知會否爆發新一輪「暗戰」。（Getty Images）

巴塞再減人工？

皇馬死敵巴塞隆拿亦有相同計劃，巴塞全隊薪酬為西甲最高，總共6.62億歐元。現時於西甲排第一的巴塞隆拿希望在來季前全隊減薪30%，期望整個緊縮計劃可節省2.3億歐元。

巴塞近年內部紛爭不斷，美斯早前代表球隊發出聲明宣布自願減薪7成，以保員工飯碗，直到西班牙結束緊張狀態（早前已結束），但就暗批會內有人想借故強逼他們減人工。

美斯與寶貝子女：

+ 5 + 4 + 3

西班牙計劃6月重開聯賽。（Getty Images）

貝迪斯3人確診，其中兩人未有出現病徵。（Getty Images）

貝迪斯3將確診 重開計劃受阻

西甲及西乙期望6月重開，但疫情未受控，計劃已遭到非議，日前貝迪斯有3名球員確診更是雪上加霜。西班牙傳媒指3名確診球員其中一人出現病徵，3人都已被隔離。

西甲早前批准各隊在指引下復操，巴塞隆拿球員早前到訓練基地接受檢測時都戴上口罩、手套，周五已開始復操，中堅烏姆迪迪在第2節拉傷小腿，將要休息3周。

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