【足球熱話】郝海東緣何怒罵小粉紅　因C朗與網民積怨十年

前中國國腳郝海東與網民針鋒相對，引發國內熱議。這位國足一代老大哥向來敢言，我口講我心實在不足為奇，然而他近日在個人微博帳戶一而再、再而三發文，左一句「小粉紅」，右一句「五毛」，用語辛辣刻薄，不得不從他跟網民的10年恩怨說起。

5月9日是郝海東的50歲生日，向來語不驚人誓不休令他素有「郝大炮」花名，生日後沉澱兩天，在微博發文：

年過半百，回首往事，感慨萬千！為中國足球我和我的隊友們拼盡全力，雖未能如願，讓所有國人滿意，但也問心無愧，奮鬥的青春最美麗。別以為我是在炫富，但如果你一定要這樣認為也合情合理，我也不予以反駁，我只是想說奮鬥的結果是美好的，讓人成就感滿滿。儘管當時艱辛無比，我希望大家可以像我一樣，一直奮鬥下去，無論碰到多大困難，咬緊牙關，要相信風雨過後一定會見到彩虹。上蒼從來不會辜負每一個有心人，我為自己自豪，這些照片感動著我，希望可以激勵你們去拼搏，讓自己的生活變得更美好。致：腦殘噴子5毛小粉紅蒼蠅和蛆們，讓減刑來的快一點吧。 郝海東

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帖文本來並無不妥，但最後一句寫上：「腦殘噴子5毛小粉紅蒼蠅和蛆們，讓減刑來的快一點吧」，擺明車馬向國內和海外中國網民發起挑釁。

這已是郝海東近日多次作出類似言論。衝突源頭或許始於5月2日，他轉載一篇關於林昭的文章，「一個民族一個國家一個社會連說真話都要敢於了，是這個民族的悲哀是這個國家的悲哀是這個社會的悲哀，更是我們每一個人的悲哀！」林昭昔年為「北大才女」，後因被劃成右派入獄，文革期間被處死。

他發文時正值武漢作家方方的作品《武漢日記》在海外發表不久，郝海東的帖文被解讀為支援方方，於是跟方方和聲援她的學者一樣，受大批中國內地和海外中國網民圍攻。

郝海東的帖文被認為支持作家方方而受到攻擊。（網上圖片）

他多次就被罵言論作出反擊。至5月7日，郝海東又在微博轉發了一則「敢言醫生」李文亮微博下的留言，內容是：「作家方方以及大學教授梁艷萍和王小妮因為說真話被架到火上烤，而害死人的武漢中心醫院書記蔡莉卻沒有被調查」，並附上惹火留言：「腦殘噴子5毛小粉紅蒼蠅和蛆們，你們的愛國情懷去哪了？為民請命去哪了？雖遠必誅去哪了？見了當官的比爹媽還親，你們這幫奴才太監。」

這段微博迅即被刪除，同一天，郝海東轉發網易新聞的相關報道《郝海東又開炮：見了當官的比爹媽還親這幫奴才太監》，並留下一行字：「聽說這篇微博被刪了」。

郝海東已被刪除的惹火帖文。（網上圖片）

連番為中國球員權益發聲

他的敢言程度令人咋舌，不單他本人受盡網民抨擊，其妻子葉釗穎也因力挺丈夫，被捲入輿論戰。不過這份直言無諱也有不少支持者，大讚他是「中國足球的良心」、「中國良心」。

他早前大力呼籲中國足壇應成立球員工會，維護足球員權益。國腳于漢超早前被爆公然塗改車牌，被所屬球會廣州恆大開除。郝海東向恆大班主許家印喊話，指出應維護勞工權益，不能動輒拿球員開刀。

郝海東精彩生涯回顧（按圖放大）

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郝海東與網民十年積怨

祖籍山東青島的郝海東，一直是個硬錚錚的真漢子。他今次與中國和海外網民的矛盾，與其說是立場問題，更大程度有種「恨鐵不成鋼」的味道。尤其他在球員年代成就甚高，也曾外流英格蘭球隊錫菲聯，觀看事情看法亦自有一套。他在5月11日亦特別發文，說明：「我不挺任何人，我也不認識葉大鷹、方方，况且方方還諷刺過我和中國足球。但一碼歸一碼在追責這事上必須要有一個真相和給老百姓一個交代。」

他一直提醒各人要有「獨立思考」，還多次說道「雖千萬人吾往矣」，大膽說出自己看法。中國內地網民對他的言論看法兩極，不少人大讚他作為公眾人物仍敢於發聲值得敬佩，但也有網民不斷拿他2010年在電視直播節目中一句：「C朗拿度火不過三年」來談資，揶揄他當年批C朗即將走下坡的言論並不準確，令他相當不滿。近日他再次發表「惹火」言論，網民自然又一次拿「C朗事件」出來恥笑他一番。

中國網民大讚正直敢言

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郝海東50歲生日的微博帖文。（郝海東微博）

郝海東和葉釗穎夫婦均曾是頂尖運動員。葉釗穎是羽毛球世界冠軍，郝氏曾經是中國首屈一指的前鋒，帶領中國隊出戰2002世界盃決賽周，也是史上至今唯一一次。2004年亞洲盃時他已屆34歲「高齡」，仍奮勇領軍闖入決賽，終不敵日本得亞軍，已是國足在大型國際賽歷來最佳成績。

郝海東在球員年代已開始從商，出任沿海集團董事長，後來曾開設服装公司、互聯網公司等，據悉他也是北半球國際文化傳播有限公司股東之一，目前這家公司估值已超過10億。