【足球】東亞盃飛踢日本球員頭部　國足球員相隔5個月後開腔道歉

去年年底在韓國釜山舉行的東亞足球錦標賽決賽周，中國隊的姜至鵬舉腳過高，飛踢中日本球員的頭部，引起各界的爭議，他在賽後更表示「對方的頭碰到他的腳」。 相隔5個月後，姜至鵬接受訪問時，終於透過鏡頭向對手致歉，並希望再有機會在場上碰頭。

日本與中國在東亞足球錦標賽決賽周首仗碰頭時，出現令人嘩然的一幕，國足守衛姜至鵬與日本的橋岡大樹爭奪高空球，姜至鵬跳起舉腳欲控下皮球時，卻踩中對手的後腦，球證立即因他的危險動作而出示黃牌警告。姜至鵬在賽後解釋並非有意傷害對手，並稱對方的頭碰到他的腳，此話一出惹來更多爭議，有日本網民更指這是「少林足球劣化版的功夫足球」。

中國後衛飛踢對手後腦 「他的頭碰到我」

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姜至鵬代表中國隊出戰去年底的東亞足球錦標賽。（資料圖片／新華社）

姜至鵬「起飛腳」重溫：

現時效力河北華夏幸福的姜至鵬，在接受內地傳媒人孫雷訪問時，他表示在重看該片段時發現動作相當危險，並感到十分內疚，「我必須誠懇地向橋岡大樹道歉，我在回看該片段發現這個動作非常危險，若果踢中他的眼睛後果將不堪設想，這個的確是我的犯錯。」

及後，姜至鵬相隔5個月後，透過鏡頭向橋岡大樹正式道歉，慶幸他沒有因他的飛腳而受傷，並稱若果日後再有機會交手的話，請對他手下留情。姜至鵬的道歉片段，節目主持人孫雷已透過日本的朋友在翻譯後，轉交到橋岡大樹的手上。

姜至鵬飛踢日本球頭部片段：

姜至鵬（右）現時效力河北華夏幸福。（資料圖片／新華社）

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