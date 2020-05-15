那些年的經典外隊訪港1│碧咸領皇馬獻技　李海強世界波射破利物浦

歐洲以至本地足球聯賽因新冠肺炎而停擺逾兩個月，球迷莫說要親身到外地追星，連睇波也要忍一忍。 過往多支外國勁旅曾來港獻技，創下一幕又一幕令人深刻的場面，現在讓我們回味千禧年後的外隊訪港盛況。 第一集，我們先從2003年沙士（非典型肺炎）疫情後開始，重溫「萬人迷」碧咸（David Beckham）如何在香港風靡萬千少女，還有南華隊長李海強射破利物浦大門，以及傑志林嘉緯對曼聯轟入世界波的的經典畫面。

皇家馬德里（2003年）

2003年香港經歷沙士（非典型肺炎）疫情後經濟及民生重創，政府在當年8月8月邀請「銀河艦隊」皇家馬德里訪港，望刺激本土氣氛。

皇馬當年採「一年一星」政策，陣中擁有「6條A」朗拿度、施丹、費高、卡路士、魯爾及碧咸，加上門神卡斯拿斯、古迪、沙治奧拉莫斯、沙加度、麥馬拿文及馬堅利尼等，粒粒皆星，吸引近4萬名球迷觀戰，坐爆香港大球場。

「萬人迷」碧咸當年剛加盟皇馬即隨隊訪港，一舉一動都成為傳媒及球迷的焦點。（Getty Images）

香港當年派出由中港球員組成的「龍之隊」迎戰，皇馬有朗拿度梅開二度，加上費高建功，即使「龍之隊」有中國球員王鵬及李堯先後射破卡斯拿斯十指關，中港聯最終仍2：4落敗。不過，當時下半場為「龍之隊」把關的港將范俊業，多次勇救險球，最終更助港隊半場零封對手，贏得球迷掌聲。

皇馬6條A當年鬥港聯絕無欺場，技驚四座（按圖放大）

港隊守門員范俊業（右），出迎時撞倒朗拿度（中），一度引起他受傷的驚魂，是這場邀請賽的經典畫面之一。（Getty Images）

+ 7 + 6 + 5

利物浦（2003年、2007年及2017年）

紅軍千禧年後多次訪港，球隊2003年受港府邀請參加「投資推廣署2003足球挑戰賽」。當年利物浦陣容鼎盛，包括英格蘭國腳奧雲、謝拉特、杜迪克、迪奧夫及懷斯等，紅軍終憑捷克孖寶史米沙與巴路士，以及希斯基跟拿泰歷建功，以6：0擊敗港隊。

紅軍當年向時任特首董建華送上印有奧雲名字的球衣。（香港政府年報）

2007年香港首次主辦英超亞洲盃，利物浦再度來港，跟樸茨茅夫、富咸及本地球會南華爭標。紅軍隊長謝拉特、中場沙比阿朗素、古積特、高治、連拿、賴恩巴布、基維爾及費蘭度托利斯等球星都有隨隊。值得一提，上季曾效力港超傑志的施素高當年亦是紅軍一員。

紅軍在2007年訪港參加英超亞洲盃，陣容強盛。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

紅軍當年首戰輕取南華3：1，最令人難忘的便是「少林寺」隊長李海強在35分鐘主踢一記離門約40碼的罰球，左腳直射彎入死角，利記守門員卡臣亦只能「投降」。結果紅軍在決賽於互射十二碼階段不敵樸茨茅夫，無緣在港捧盃。

香港球員陳偉豪、李志豪大戰利物浦當家球星（按圖放大）

重溫利物浦2007年鬥南華精華，李海強世界級罰球於片段6分27秒

利物浦相隔10年後、於2017年到香港參加英超亞洲盃，亦是球隊最近一次訪港。球隊由高普帶領，加上菲臘比古天奴與穆罕默德沙拿等球星坐鎮下，先後擊敗水晶宮及李斯特城，首度贏得英超亞洲盃。

利物浦最近一次於2017年來港，最終高舉英超亞洲盃。（Getty Images）

+ 3 + 2

AC米蘭（2004年）

香港球會傑志於2004年夏天邀請當年意甲冠軍AC米蘭訪港，「紅黑兵團」大軍星光熠熠，包括隊長馬甸尼、射手舒夫真高、岩布仙尼、沙真奴及列當度等國腳級人馬。

而「藍鳥」則獲前富咸前鋒般莫迪及南斯拉夫前國腳米積杜域助陣，最終爆出大冷門，在AC米蘭由舒夫真高先開紀錄下，靠印尼射手佩迪里梅開二度，反勝2：1。

傑志當年邀得般莫迪（左）助拳，迎戰擁有馬甸尼的AC米蘭。（傑志提供）

+ 7 + 6 + 5

不過，當年AC米蘭訪港最令人難忘的一幕，就是亞洲電視邀請球隊出席其台慶節目。而由於亞視台慶碰巧是岩布仙尼的生日，當時司儀朱慧珊便邀請岩布仙尼唱生日歌，創出「Happy Birthday to Me」的經典場面。

4）曼聯（2005年、2013年）

曼聯在2005年亞洲之旅曾來港比賽，港隊亦以此友誼賽作為一代華人射手歐偉倫的告別戰。當年曼聯擁有雲達沙、里奧費迪南、史高斯、朴智星、朗尼和雲尼斯達萊等，而C朗則未有隨隊。最終曼聯以2：０輕取港隊，當中為紅魔鬼攻入燕梳球，正是中國球員董方卓，也是他加盟曼聯後首個入球。

董方卓在香港的友賽中，攻入個人首個在曼聯的入球。（資料圖片／Getty Images）

著名紅魔迷、香港歌手李克勤，當年以曼聯官方網站大使身份，向對方送上一塊以他的CD封面照片砌成，並加上「Welcome to Hong Kong」字樣的紀念畫。不過，該紀念品賽後被發現遭棄置於更衣室內，引來網民改圖和惡搞，並取笑李克勤為「送禮勤」。

2013年7月，紅魔鬼再度來港跟香港球會傑志友賽，陣中球星包括雲佩斯、卡域克、艾舒利楊格等。曼聯上半場在韋碧克、基斯史摩寧、法比奧達施華及贊奴沙各建一功下，遙遙領前4球。

曼聯對上一次於2013年訪港友賽傑志。（Getty Images）

傑志中場林嘉緯下半場在中場引球推進，扣過卡域克後於禁區頂起左腳勁射，皮球皮球直飛左上角入網；加上艾力士接應林嘉緯妙傳後射遠柱，助傑志追至2：4。結果紅魔憑連加特再添紀錄，以5：2取勝。

即睇當年曼聯友賽傑志的精彩圖輯（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

曼聯在2013年友賽傑志，林嘉緯的超靚遠射在片段1小時18分30秒