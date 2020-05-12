【東京奧運．高爾夫球】陳芷澄勢再戰奧運：多一年準備要求更高

香港歷來首位出戰LPGA（女子職業高爾夫球巡迴賽）的女子高爾夫球手的陳芷澄（Tiffany），在賽事因新冠肺炎疫情取消下回港休息，她坦言在3月中由美國回港後自我隔離的14天期間，對身邊事物有所反思，除更了解自己所需外，亦更珍惜人和事。

久未露面的Tiffany今日（12日）現身粉嶺高爾夫球會的媒體訪談環節，她現時暫列東京奧運資格排名第42位（截至4月27日），大有機會連續兩屆登上奧運舞台。美國女子職業巡迴賽（LPGA）和奧運會也延期舉行，Tiffany因而在3月中時決定返港訓練，「因為可以在香港哥爾夫球會練習，也跟家人與贊助商討論過，他們也支持我回來練習，而且我個人認為香港的醫療比美國好。」

26歲的陳芷澄原計劃在2月尾回歸主場，出戰在粉嶺哥爾夫球會舉行的香港女子高爾夫球公開賽，賽事因疫情取消。（盧翊銘攝）

回港後，Tiffany亦需遵守強制家居隔離令，她亦非常嚴謹，整整14天都留在自己的房間中，避免與家人接觸，吃飯也是媽媽把食物放在房間門口。儘管14天與外界隔絕，卻給予她沉澱、了解自己更多的時光，「頭一兩天是調節時差，有點百無聊賴便寫寫日記，每天定下一些目標給自己，如平日打球沒有時間看日劇、看書，又會每天做掌上壓50下之類，每日都有小目標讓自己達到，14日其實過得很充實。」

Tiffany在疫情下近7星期未能落場打球，她自言上星期重拾球桿需再練回手感。（盧翊銘攝）

美巡賽「停擺」 家居隔離自我反省美巡賽因新冠肺炎疫情嚴峻下停擺，她坦言在1月開季後只打了3場賽事，曾經甚感失望，心態卻在隔離期間有了微妙轉變：「知道消息後雖然覺得訓練有少少白費，但隔離時自我反省，不可以抱住消極的心態面對，反而這兩個月在香港，讓我更了解自己，多了與自己相處的時間、多思考如何能將自己的能力發揮得更好，所以疫情下有得也有失。」

LPGA美國巡迴賽預計會在7月復賽，惟賽會表示很大機會閉門作賽，對此Tiffany坦言不多不少都有點影響，她本身都喜歡有觀眾支持自己，沒有觀眾或會影響球手的士氣，「但大家最希望能盡快復賽，閉門的話，香港的家人朋友也許會看電視直播，那我也要打好一點，也可上電視讓他們看到我。」

暫列東京奧運排名第42位的Tiffany，大有機會繼里約奧運後連續兩屆登上奧運舞台。（盧翊銘攝）

積極應對奧運延期

除了美巡賽外，她對東京奧運延期一年也抱積極態度，「我對每個比賽都是一樣態度，美巡賽、奧運、香港公開賽也好，不會說因為奧運年而特別勤力，雖然我原本很想在今年奧運取得名次，正面看的話，多了一年時間鍛練更佳體能和球技，也看到自己每一年都在進步。」4年前，高爾夫球項目自1904年後重返奧運舞台，當時陳芷澄以排名第56位取得2016年里約奧運入場券並創下香港歷史，最終在以第37名完成里約奧運，她表示希望能在明年東奧取得更好名次，「多了一年時間準備，會對自己要求和目標更加高，自己信心也會增加。」

「多了一年時間準備東奧，對自己要求和目標會更加高。」（盧翊銘攝）

疫症全球爆發 「沒有事情是必然的」疲情下接近7星期沒有在場上打球，只能做家居運動和對鏡揮桿保持體能，Tiffany笑言大學以來未曾試過7星期不能落場練球，「上星期重返球場，一開始手感一般，現在慢慢好起來。」3年前轉為全職職業球手，這名里奧代表在這段疫症爆發日子中，心態也有所轉變，「沒有事情是必然的，最大得着是明白對人和事都要好好珍惜，我也會珍惜一分一秒的練球時間。」她在5月尾或6月初會返回美國，為LPGA備戰。