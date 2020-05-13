天津天海財困宣告解散退出中超　李瑋鋒：心中有遺憾與虧欠

中超球會天津天海周二（12日）正式宣布解散，退出中超，預料其席位會由深圳佳兆業補上；球會在公告中表示，在過去4個月中，俱樂部拿出了最大的努力，很遺憾未能達成所願，「鑑於俱樂部的財務狀況到了難以為繼的絕境，根本無力維持俱樂部的正常運營」，在萬般無奈和不捨之情之下正式宣告解散。

天津天海的前身為天津權健，權健集團在2015年入主球隊，次年聘請意大利名宿簡拿華路出任主帥，贏得中甲冠軍升上中超，並且簽入巴西前鋒柏圖及比利時中場韋素等球星，首季出戰中超就獲得季軍。

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然而，權健董事長兼總經理束昱輝去年因涉嫌領導傳銷活動被捕，球會由天津市足協託管，並改名為天津天海；束昱輝於今年1月被判刑9年，權健集團遭罰款一億元人民幣。內地傳媒報道，萬通控股曾有意收購天津天海，但雙方在權責問題上未能達成共識，最終在中國足協定下的最後期限前無法談攏，球隊要以申請退出聯賽為結局。

天海教練組組長李瑋鋒得知球會放棄中超資格後深表遺憾，「到了不得不說再見的時候，心中有遺憾與虧欠。遺憾曾經的希望破滅了，虧欠，則是對隊員們的。我們教練組和所有球員今年以來都在堅持訓練，都希望盼來好消息。如今這個結局誰都不願意看到，自己心裡也是五味雜陳。傷害最大的是梯隊的小球員，失去了平台，他們可能從此就踢不了球，也很難再回到普通學校上學。」