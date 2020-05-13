【F1熱話】辛斯加盟法拉利與陸克萊組最高顏值組合　細數F1高富帥

法拉利與四屆F1冠軍維迪爾（Sebastian Vettel）分道揚鑣，陸克萊（Charles Leclerc）的新拍檔呼之欲出：現效力麥拿侖的25歲車手辛斯（Carlos Sainz Jr.）。 這對新組合威力如何，仍有待揭曉，肯定的是，兩人勢成F1史上最高顏值的車手組合，加上目前在F1角逐的多位「高富帥」，實在令人「目不暇給」。

現年22歲的陸克萊，顏值與實力並駕齊驅。報稱身高達1.8米，貴族一樣的高貴俊顏，加上勢將成為法拉利頭號車手，絕對是萬千少女的白馬王子。

來自摩納哥的他，自幼在父親Hervé薰陶下愛上賽車，可惜他登上F1賽場時，Hervé已不在人世。小時候在小型賽車場一直如兄長那樣守護他的法國車手Jules Bianchi，2015年在日本鈴鹿賽車場戰死沙場。失去生命中兩個最重要的人，令陸克萊的眼神總帶點令人揪心的憂鬱，也是他獨特而迷人之處。

憂鬱王子陸克萊

+ 7 + 6 + 5

25歲的西班牙車手辛斯，同樣來自賽車家族，父親老辛斯是拉力賽冠軍級人馬。他的樣子跟爸爸截然不同，擁有一雙連女孩子也羨慕的濃密眼睫毛和清澈大眼睛，帶點不修邊幅狂野，配合1.78米的身高，儼然是完美拉丁情人。

他跟陸克萊是兩種截然不同的美態，假如在法拉利成為車手拍擋，絕對是F1史上顏值最高的一對。

西班牙王子辛斯

+ 8 + 7 + 6

眾所周知，能夠攀上F1的車手幾乎清一色非富則貴，全是富家公子，最起碼也來自小康之家。當代F1一眾車手當中，不乏型男和大帥哥，名副其實是「高富帥」。

小編高度推介一副冷酷帥哥模樣的英國車手羅素（George Russell），然而正所謂各花入各眼，大家認為哪一位才是F1最帥車手？

F1大帥哥圖鑒

+ 34 + 33 + 32

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