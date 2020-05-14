【足球熱話】頂級球證唔易做　卡頓保力數史上五大麻煩友

現代足球競爭激烈，不止球員間常見衝突，球證也經常被捲入風眼之中。 在英超和國際賽事執法長達13年的著名球證卡頓保（Mark Clattenburg），親述箇中驚險事件，他心目中的足球史上五大麻煩友，其中一人甚至曾襲擊他的下體。

比拿美猴子偷桃

曾以高爾夫球棍毆打利物浦隊友懷斯，比拿美（Craig Bellamy）的壞孩子形象早已深入民心，連球證也「出手」，卻是始料未及。

卡頓保為《每日郵報》體育版撰文稱，「當他在伊蒂哈德球場（即曼城主場）球員通道掐着我的睪丸，便知我跟他的關係如何惡劣。我想那是個玩笑吧，我理解他的憤怒從何而來，實在是有點過節。」

他表示一切皆因2009年12月曼城對保頓一戰而起。當時效力曼城的比拿美不服卡頓保判決粗口橫飛，被他判罰黃牌，之後再因禁區內插水再來多張，「看慢鏡頭才發現那確是十二碼，是我錯了。你可以想像他當時有多生氣。」

卡頓保直言比拿美簡直是所有球證的惡夢，「他會張開雙臂對你吼叫，不停挑戰你，而且言語粗鄙。」於是乎，在一些「五五波」判決往往不利於他。他還笑稱，自己是紐卡素球迷，所以2004年開始在英超執法時不用面對他，還希望比拿美可留在喜鵲久一點，可惜最終事與願違。比拿美2005年已離開紐記，之後效力過布力般流浪、利物浦、韋斯咸，至2009年轉投曼城。

對堅尼又愛又恨

卡頓保憶起2018世界盃跟堅尼（Roy Keane）一起為電視台工作時，對方是個友善的謙謙君子，證明球員在球場內外兩副面孔。「球員年代的堅尼難以駕馭，還記得他對着Andy D'Urso（前英超球證）的面孔高聲尖叫，企圖恐嚇球證。」

他認為那跟曼聯傳奇領隊費格遜有關，「他們並不是要影響球證當下對曼聯的判決，而是施加壓力令他們在下一次判決得益。」

卡頓保說，堅尼無法預測的行動，也令球證十分頭痛，例如他對夏蘭特那記「收山腳」。加上一向維持自己的強悍形象，當衝突發生便很易變成全武鬥，像他跟韋拉之間那樣，球證難以控制場面。

超級煩膠列文

前阿仙奴門將列文（Jens Lehmann）當然不是善類，成為球證眼中麻煩友卻也意想不到。卡頓保不留情地說，「他真是很煩人而且永不停止，是其中一個對任何人、任何事也要抱怨的可憐蟲。」

這還不止，「如果足球是圓的，他會抱怨；如果足球是白色的，他也會抱怨。你會想，『讓我唞一下吧』。」

卡頓保認為列文是個偉大的門將，但愛抱怨成為他的一大缺點，「其他球隊知道這點，刻意在角球時踩向他的腳趾頭，列文會推開對手反擊。」即使明知對手挑釁列文在先，站在球證立場，列文實在「幫唔落」，「我毫不享受執法他在場的賽事，他真是太奇怪，他的所作所為真的很難處理。」

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跟狡猾比比鬥智鬥力

2016年歐聯決賽皇家馬德里對馬德里體育會一戰，正是由卡頓保執法。「我時常被問到2016歐聯決賽，當比比在地上滾動、扮被踢跌時那次伸脷事件。我當時在想：『作為一個如此高大的球員，你到底有幾弱？』」

他清楚記得，那場比賽比比扮跌過兩次，「其他球證或許會中伏，但我做足功課。即使嘗試不要先入為主，我完全知道他的心理狀態，知道自己要如何處理他」。

皇馬上半場領先1：0，「半場時我們才發現入球有些微越位，那是個困難決定而我的助手錯過了。」到下半場比比侵犯費蘭度托利斯，「我給馬體會一個十二碼，氣得比比七竅生煙，他以完美的英語跟我說：『馬克，那永遠也不是十二碼（Never a penalty, Mark）』，我跟他說：『你們的第一個入球也不應該成立』，令他立即收聲。」

卡頓保當然知道兩個錯誤不會負負得正，球證也不會那樣思考，不過球員會。「我知道那樣說他才會接受當時處境。他是個超級騙子，執法面對他時一刻也鬆懈不得，完全不好玩。」

欠他一句道歉的米基爾

「令人失望的是，他從未向我道歉。」卡頓保稱，那幾乎毀掉他的一生，「自此之後我一度失去對執法的熱愛，可是由於要養家，亦未有發展其他事業，不能辭職不幹。」

事隔多年，他仍為此忿忿不平，「米基爾當時只聽隊友拉美利斯一面之詞，而後者根本不懂英語，之後其他車路士球員已經道歉，唯獨米基爾一人沒有。」這份不快至今未散，「2014世界盃前美國對尼日利亞一場友賽，他有機會向我道歉，我會歡迎他那麼做，可是遺憾地他並沒有。」