【足球熱話】哈利卡尼飲水思源　出錢行善助奧連特脫離財困

2011年，哈利卡尼在英乙的奧連特首度為一隊上陣；9年後，卡尼已成為熱刺及英格蘭國家隊的必然主力。飲水思源的他以金錢回饋奧連特，同時更答謝英國的前線醫護人員，一舉兩得。

球迷門票一直是英格蘭低組別球會的主要收入來源，如今在新冠肺炎影響下，聯賽停擺大大打擊他們的財政狀況，當中包括英乙的奧連特（Leyton Orient）。在2011年曾經外借奧連特的哈利卡尼，特意伸出援手，出錢成為奧連特球衣贊助，以這個方法為慈善組織籌款，並向英國的前線醫護人員致敬。

奧連特的3件球衣將有不同的字句，主場球衣印上向前線醫護致敬的句子；作客球衣印上兒童醫院「Haven House Children's Hospice」；而第三作客則支持精神健康的慈善組織，而奧連特將捐出每件球衣的一成收入予以上的慈善組織。

熱刺小球迷擊退新冠肺炎 哈利卡尼隔空送鼓勵顯溫情

哈利卡尼現時已經是熱刺及英格蘭國家隊主力。（資料圖片／Getty Images）

奧連特來季三件全新球衣：

當哈利卡尼哥哥告訴他這個想法時，他毫不猶疑便決定捐助，並得到熱刺及英超賽會等其他單位的支持下，得以實行這個想法，「基本上我完全不用考慮，既可以幫助奧連特，又可以行善，我十分喜歡這個念頭。」

哈利卡尼的首次一隊上陣，正正是代表奧連特出戰，當時在英甲披甲18場，並攻入5個入球。他認為這是一個最佳的方法回饋該英乙球會的「養育之恩」，「至今我依然十分感激奧連特，給予我機會首度在一隊披甲，是我職業生涯重要的一部份，至今我仍非常懷念該段日子。」

哈利卡尼曾經在出道初期效力奧連特。（Twitter截圖）

奧連特行政總裁Danny Macklin感激哈利卡尼的舉動，協助球隊度過難關，並大讚他是現今球壇的榜樣。

英超停擺前受傷的哈利卡尼，有望在復賽後再度披甲。（資料圖片／Getty Images）

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