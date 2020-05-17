【德甲】夏蘭特「社交距離式」慶祝放笑彈　25秒賽後訪問惹熱議

德甲重開，多蒙特首戰就以4：0大炒死敵史浩克04，對於「蜜蜂兵團」及他們的球迷而言，自然是疫情下一大樂事。 相隔兩個月，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）入球依然停不了，他的慶祝動作和賽後訪問，都成為各大媒體的熱門話題。

疫情之下，昔日必定爆滿的西法倫球場8萬多位置空無一人，但「蜜蜂兵團」仍踢出精彩一仗，面對狀態甚差的史浩克04，由艾寧夏蘭特在29分鐘先開紀錄，再有拉菲爾古里路梅開二度，「小夏薩特」杜根夏薩特亦入一球，締造一場清脆俐落的4：0大勝。

艾寧夏蘭特再一次展現出色的捕位，為多蒙特先開紀錄。（美聯社）

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不過，作為疫情下首場重開的歐洲主流聯賽，球迷談論的焦點不盡在賽果，而是特殊環境之下球員的一舉一動：被換出後要立刻戴口罩、「改裝」過的後備席令每個球員相隔甚遠……還有，入球和賽後的慶祝。

夏蘭特先開紀錄後，如常奔向角球旗向空盪盪的看台展開雙臂，但礙於慶祝時不能與隊友親密接觸，他在角球旗前向相繼跑近、卻又堅守「社交距離」的隊友跳起一支怪舞，他似笑非笑的表情、加上雙臂怪異地律動，相信令多蒙特球迷更笑得開懷。賽後，球隊亦如以往般，排成一列跑向南看台－－儘管每個球員之間仍需保持社交距離。

多蒙特的「社交距離式」慶祝：

有性格還是臭脾氣？震驚世人的賽後訪問

夏蘭特自季中加盟多蒙特至今，上陣9場已攻入10球，在聯賽射手榜位居第12位，但他震驚世人的除了入球，還有賽後訪問。昨仗過後的直播訪問，短短25秒間，他已答完4條問題：

整個訪問中，夏蘭特只說了一共11個英文詞，可說惜字如金，也令記者顯得甚為無奈。事實上，他過往也多次以這風格進行賽後訪問，例如他首次為薩爾斯堡在歐聯大演帽子戲法後的一次，記者問他有何感受，他僅稱：「我感覺很好！」記者追問他還有更多想法嗎？他竟直說：「你問我有什麼感受，我就直接答你啊！」

夏蘭特在對史浩克04後的現場訪問影片：

薩爾斯堡時期的夏蘭特，訪問一樣冷淡：

會遭到夏蘭特如此對待的，多是賽後現場直播訪問，翻看他的其他專訪影片，則較少這種情況，到底為何他要如此冷待記者，相信只有他自己知道。

幸好，他在對史浩克後為德甲官方而做的訪問，被問及對於隔了兩個月回歸球場，仍取得入球有何感受，終於「正常」地回答問題：「我的狀態跟之前不一樣，始終我沒有踢比賽，就像你說的，已7個星期了。但我知道這段時間期間，自己一直很努力，對於自己取得入球也不感到意外」 。